https://sputnik-abkhazia.ru/20220730/vozmozhno-pushka-xix-veka-chto-obnaruzhili-arkheologi-v-sukhumskoy-kreposti-1040603022.html
Возможно, пушка XIX века: что обнаружили археологи в Сухумской крепости
Возможно, пушка XIX века: что обнаружили археологи в Сухумской крепости
Одна из задач археологических раскопок в Сухумской крепости – найти могилу владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба. 30.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-30T11:16+0300
2022-07-30T11:16+0300
2022-07-30T13:42+0300
в абхазии
раскопки
история
археология
новости
гарнизоны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1e/1040603216_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_820682bec8d72542d6155eefd28f7c1a.jpg
СУХУМ, 30 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Во время раскопок в Сухумской крепости была найдена, возможно, пушка XIX века, сказал в интервью Sputnik декан исторического факультета Абхазского государственного университета Алик Габелия. Габелия добавил, что экспедиция Абхазского государственного университета работает в Сухумской крепости уже на протяжении многих лет в летнее время."Каждое лето мы там проводим археологическую практику студентов первого курса, в рамках этой практики и в этом году в июле проходили раскопки. Практика студентов уже закончилась, студенты уже ушли, но мы продолжаем еще работать", - заметил он.За время проведения раскопок было найдено много артефактов, которые представляют научный интерес, их еще предстоит обработать и изучить, подчеркнул руководитель научной экспедиции."Это различные предметы, начиная с керамических изделий, заканчивая бронзовыми, каменными. В Сухумской крепости мы всегда находим интересные вещи, потому, что это очень интересный, многослойный археологический памятник, где есть предметы, начиная с ранней античности, заканчивая XIX веком, мы сейчас работаем над слоем, который относится к XIX веку", - подчеркнул Габелия.Историк отметил, что одна из задач археологических раскопок в Сухумской крепости – найти могилу владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба."Мы надеемся, что в рамках наших работ, нападем на след могилы Келешбея", - сказал ученый.Раскопки в Сухумской крепости планируется проводить до конца лета.Историко-архитектурный заповедник "Сухумская крепость" – уникальный памятник истории, в котором сосредоточены различные культурные пласты, начиная от VI века до нашей эры и до XX века.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/pravitel-abkhazii-kakoy-sled-v-istorii-ostavil-keleshbey-chachba-1040553091.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1e/1040603216_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ae5a72f9ade57d284022999afeac9c66.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
раскопки, история, археология, новости, гарнизоны
Возможно, пушка XIX века: что обнаружили археологи в Сухумской крепости
11:16 30.07.2022 (обновлено: 13:42 30.07.2022)
Одна из задач археологических раскопок в Сухумской крепости – найти могилу владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба.
СУХУМ, 30 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Во время раскопок в Сухумской крепости была найдена, возможно, пушка XIX века, сказал в интервью Sputnik декан исторического факультета Абхазского государственного университета Алик Габелия.
"В Сухумской крепости в XIX веке стоял гарнизон российских войск, и мы, очень часто находим пушечные ядра, на этот раз, мне кажется, что нашли еще и пушку. Я говорю, что мне кажется потому, что мы еще не до конца его раскопали", - отметил он.
Габелия добавил, что экспедиция Абхазского государственного университета работает в Сухумской крепости уже на протяжении многих лет в летнее время.
"Каждое лето мы там проводим археологическую практику студентов первого курса, в рамках этой практики и в этом году в июле проходили раскопки. Практика студентов уже закончилась, студенты уже ушли, но мы продолжаем еще работать", - заметил он.
За время проведения раскопок было найдено много артефактов, которые представляют научный интерес, их еще предстоит обработать и изучить, подчеркнул руководитель научной экспедиции.
"Это различные предметы, начиная с керамических изделий, заканчивая бронзовыми, каменными. В Сухумской крепости мы всегда находим интересные вещи, потому, что это очень интересный, многослойный археологический памятник, где есть предметы, начиная с ранней античности, заканчивая XIX веком, мы сейчас работаем над слоем, который относится к XIX веку", - подчеркнул Габелия.
Историк отметил, что одна из задач археологических раскопок в Сухумской крепости – найти могилу владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба.
"Мы надеемся, что в рамках наших работ, нападем на след могилы Келешбея", - сказал ученый.
Раскопки в Сухумской крепости планируется проводить до конца лета.
Историко-архитектурный заповедник "Сухумская крепость" – уникальный памятник истории, в котором сосредоточены различные культурные пласты, начиная от VI века до нашей эры и до XX века.