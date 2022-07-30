https://sputnik-abkhazia.ru/20220730/vozmozhno-pushka-xix-veka-chto-obnaruzhili-arkheologi-v-sukhumskoy-kreposti-1040603022.html

Возможно, пушка XIX века: что обнаружили археологи в Сухумской крепости

Возможно, пушка XIX века: что обнаружили археологи в Сухумской крепости

Одна из задач археологических раскопок в Сухумской крепости – найти могилу владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба. 30.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-30T11:16+0300

2022-07-30T11:16+0300

2022-07-30T13:42+0300

в абхазии

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СУХУМ, 30 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Во время раскопок в Сухумской крепости была найдена, возможно, пушка XIX века, сказал в интервью Sputnik декан исторического факультета Абхазского государственного университета Алик Габелия. Габелия добавил, что экспедиция Абхазского государственного университета работает в Сухумской крепости уже на протяжении многих лет в летнее время."Каждое лето мы там проводим археологическую практику студентов первого курса, в рамках этой практики и в этом году в июле проходили раскопки. Практика студентов уже закончилась, студенты уже ушли, но мы продолжаем еще работать", - заметил он.За время проведения раскопок было найдено много артефактов, которые представляют научный интерес, их еще предстоит обработать и изучить, подчеркнул руководитель научной экспедиции."Это различные предметы, начиная с керамических изделий, заканчивая бронзовыми, каменными. В Сухумской крепости мы всегда находим интересные вещи, потому, что это очень интересный, многослойный археологический памятник, где есть предметы, начиная с ранней античности, заканчивая XIX веком, мы сейчас работаем над слоем, который относится к XIX веку", - подчеркнул Габелия.Историк отметил, что одна из задач археологических раскопок в Сухумской крепости – найти могилу владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба."Мы надеемся, что в рамках наших работ, нападем на след могилы Келешбея", - сказал ученый.Раскопки в Сухумской крепости планируется проводить до конца лета.Историко-архитектурный заповедник "Сухумская крепость" – уникальный памятник истории, в котором сосредоточены различные культурные пласты, начиная от VI века до нашей эры и до XX века.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/pravitel-abkhazii-kakoy-sled-v-istorii-ostavil-keleshbey-chachba-1040553091.html

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раскопки, история, археология, новости, гарнизоны