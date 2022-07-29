https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/pravitel-abkhazii-kakoy-sled-v-istorii-ostavil-keleshbey-chachba-1040553091.html
Правитель Абхазии: какой след в истории оставил Келешбей Чачба
Правитель Абхазии: какой след в истории оставил Келешбей Чачба
В этом году Абхазия отмечает 275-летие со дня рождения владетельного князя Келешбея Чачба, в честь этой даты в республике организовывают различные мероприятия... 29.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-29T16:08+0300
2022-07-29T16:08+0300
2022-07-29T16:14+0300
абхазия: путешествие во времени
келешбей чачба
абхазия
сухумская крепость
раскопки
власть
турция
россия
кавказская война
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Абхазский историк Сослан Салакая рассказал Sputnik о правлении владетельного князя Келешбея Чачба и о том, что могло послужить причиной его трагической гибели.Знаковая фигура в историиВладетельный князь Абхазии Келешбей Чачба родился в 1747 году. Еще ребенком его доставили в качестве заложника в столицу Османской империи, город Стамбул. На родину он вернулся в 1770 годах с целью захвата власти. При помощи турецких войск Келешбей сверг своего дядю Зураба Шервашидзе и завладел княжеским троном Абхазии. Эта постоянная стража состояла из пятисот ратников. В случае военной угрозы для страны Келешбей в считанные часы выставлял хорошо вооруженное войско с артиллерией, конницей и даже флотом. До 600 военных галер владетеля постоянно крейсировали вдоль Черноморского побережья и держали в страхе жителей территорий от Батума до Геленджика.Для того, чтобы усилить центральную власть, владетель перенес свою резиденцию из Лыхны в Сухумскую крепость. На первом этапе своей деятельности он пользовался военно-политической поддержкой султанской Турции, под протекторатом которой находилась Абхазия. Однако Келешбей вынашивал сокровенную мечту о полной свободе и независимости будущего Абхазского государства.Стремясь добиться независимости от Турции, Келешбей стал искать контакты с Россией. В 1806 году пошел на открытый разрыв со Стамбулом, после чего стал фактически независимым правителем. В ходе русско-турецкой войны 1806–1812 годов князь Абхазии выступил на стороне России, несмотря на то, что был в натянутых отношениях с царской военной администрацией на Кавказе.В 1806 году правитель Абхазии собрал 25-тысячное войско – это событие одновременно стало народным сходом. На этом собрании, подчеркнул Сослан Салакая, Келешбей Чачба объявил том, что республика разрывает отношения с Турцией и что впредь Абхазия не будет ей подчиняться.Говоря о значимости фигуры Келешбея Чачба для Абхазии, кандидат исторических наук Станислав Лакоба отмечает, что владетельный князь был выдающейся личностью, которая сформировала довольно большой флот и могла течение нескольких суток выставить 25-тысячное войско. Кроме того, при необходимости на помощь ему приходили черкесы, убыхи и другие народы, которые жили на границах с Абхазией. Убийство владетеляВ учебнике по истории Абхазии отмечается, что в 1806 году владетель Келешбей Чачба обратился с просьбой о принятии Абхазии в подданство России. Но император Александр I медлил с решением этого вопроса, хотя и предполагал присвоить ему чин генерал-лейтенанта русской армии с огромным жалованьем и оставить пожизненным правителем княжества."Во время русско-турецкой войны 1806-1812 годов царизм предложил шестидесятилетнему князю отбить крепость Поти у турок. На что Келешбей Чачба ответил отказом, понимая, что может понести большие потери. Вместе с тем, собрав 25-тысячное войско, Чачба пресек попытки Турции высадить десант в Абхазии", – отмечается в тексте.Между тем султанское правительство подстрекало враждебно настроенных к владетелю эшерских князей Дзяпш-ипа. Однако Келешбей узнал о заговоре и жестоко расправился с ними."Он лишает всех прав наследования своего законного старшего сына Асланбея, рожденного от княжны Дзяпш-ипа, племянника заговорщиков. Владетель завещает власть в пользу незаконного, но любимого сына Георгия. Подогреваемый Турцией, обиженный Асланбей в ночь на 2 мая 1808 года убивает своего отца Келешбея недалеко от сухумской резиденции и узурпирует (присваивает) власть. На протяжении двух лет он сохранял свой режим с помощью военной поддержки Турции", – говорится в учебнике."Есть различные версии, одна из тех, которую поддерживают многие, – негативное влияние Нины Дадиани, которую не устраивал ни Келешбей, ни его старший сын Асланбей, потому что Асланбей в случае гибели унаследовал бы престол. А Сафарбей, ее зять, по абхазским адатам был законным сыном Келешбея, но так как его мать была крестьянкой, он не мог наследовать царский престол", — подчеркнул историк Станислав Лакоба.Так как ученые не владеют точной информацией, они апеллируют косвенными данными и руководствуются логическим мышлением, отметил Сослан Салакая.После гибели князя владетелем Абхазии стал Асланбей, а после занятия русскими войсками города Сухум-кале 10 июля 1810 года владетельным князем Абхазии стал Сафарбей.Чудом оставшийся в живых сын Келешбея Георгий вынужден был на время покинуть Абхазию. 12 августа 1808 года, вскоре после гибели отца, он обратился к императору с новыми "просительными пунктами" о принятии в подданство России. А 17 февраля 1810 года Александр I утвердил этот документ и признал Георгия "наследственным князем абхазского владения под верховным покровительством, державою и защитою Российской империи".В том же году, утром 10 июля, после усиленной бомбардировки с военного судна русский десант штурмом овладел крепостью Сухум-Кале. Турецкий гарнизон оставил укрепление. Асланбей бежал. В крепости, по сообщению капитан-лейтенанта Додта, было убито 300 человек, в плен взято 78. Русский десант захватил 62 пушки, 1080 пудов пороха, много ядер и потерял 109 офицеров и солдат убитыми и ранеными. Так, одним из последних в Закавказье Абхазское княжество в 1810 году было присоединено к России.Где похоронен КелешбейВ 1938 году могила Келешбея Чачба в Сухумской крепости была взорвана. Историк Сослан Салакая сообщил, что в 1938 году грузинская сторона выкорчевала все абхазское, это были времена "бериевщины" в стране."В 1949 году абхазы вообще были объявлены грузинами. Грузинские исследователи заявили – раз он грузин, разве он должен был бороться за самостоятельность Абхазии? А он, получается, настоящий сепаратист. Он должен был бороться за объединение Грузии и в составе Грузии вместе входить, и так далее. К счастью, это продлилось недолго. Но до сих пор обидно, что Келешбей – такая фигура, а мы не имеем его могилы – она была взорвана в 1938 году, как известно", – заметил ученый.Салакая подчеркнул, что существуют планы, составленные историками, и есть записи свидетелей, которые помнили, где именно находилась могила Келешбея Чачба. Но эти данные расходятся."В планах могила указана в одном месте, а свидетели показывали, что могила была недалеко от захоронения комсомольцев, которые погибли при подавлении меньшевиков в 1924 году. В конце XIX века была построена могила, которая сохранилась, может быть, ее передвинули, но сказать точно мы не можем", – сказал он.Поэтому, чтобы обнаружить место захоронения владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба, необходимо продолжать проведение раскопок, подчеркнул Салакая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/v-poiskakh-drevnostey-arkheologicheskie-raskopki-na-sukhumskoy-kreposti-1040316880.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/salakaya-o-keleshbee-chachba-byl-odin-iz-pervykh-kto-sdelal-shag-navstrechu-rossii--1038864857.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/dokopatsya-do-proshlogo-kak-v-sukhume-provodyat-arkheologicheskie-raskopki--1040344054.html
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келешбей чачба, абхазия, сухумская крепость, раскопки, власть, турция, россия, кавказская война
Правитель Абхазии: какой след в истории оставил Келешбей Чачба
16:08 29.07.2022 (обновлено: 16:14 29.07.2022)
Бадрак Авидзба
Корреспондент Sputnik
В этом году Абхазия отмечает 275-летие со дня рождения владетельного князя Келешбея Чачба, в честь этой даты в республике организовывают различные мероприятия. О том, какую роль в истории сыграл правитель Абхазии, в материале Sputnik.
Абхазский историк Сослан Салакая рассказал Sputnik о правлении владетельного князя Келешбея Чачба и о том, что могло послужить причиной его трагической гибели.
Знаковая фигура в истории
Владетельный князь Абхазии Келешбей Чачба родился в 1747 году. Еще ребенком его доставили в качестве заложника в столицу Османской империи, город Стамбул. На родину он вернулся в 1770 годах с целью захвата власти. При помощи турецких войск Келешбей сверг своего дядю Зураба Шервашидзе и завладел княжеским троном Абхазии.
Как отмечается в учебнике истории Абхазии, придя к власти, Келешбей быстро подчинил себе феодальную знать страны. Владетель опирался при этом на мелкое дворянство и "чистых" крестьян-анхаю, каждый из которых был вооружен саблей, ружьем, шашкой и пистолетом.
Эта постоянная стража состояла из пятисот ратников. В случае военной угрозы для страны Келешбей в считанные часы выставлял хорошо вооруженное войско с артиллерией, конницей и даже флотом. До 600 военных галер владетеля постоянно крейсировали вдоль Черноморского побережья и держали в страхе жителей территорий от Батума до Геленджика.
Для того, чтобы усилить центральную власть, владетель перенес свою резиденцию из Лыхны в Сухумскую крепость. На первом этапе своей деятельности он пользовался военно-политической поддержкой султанской Турции, под протекторатом которой находилась Абхазия. Однако Келешбей вынашивал сокровенную мечту о полной свободе и независимости будущего Абхазского государства.
Стремясь добиться независимости от Турции, Келешбей стал искать контакты с Россией. В 1806 году пошел на открытый разрыв со Стамбулом, после чего стал фактически независимым правителем. В ходе русско-турецкой войны 1806–1812 годов князь Абхазии выступил на стороне России, несмотря на то, что был в натянутых отношениях с царской военной администрацией на Кавказе.
В 1806 году правитель Абхазии собрал 25-тысячное войско – это событие одновременно стало народным сходом. На этом собрании, подчеркнул Сослан Салакая, Келешбей Чачба объявил том, что республика разрывает отношения с Турцией и что впредь Абхазия не будет ей подчиняться.
"Еще не получив одобрения от России, он рискнул и победил, потому что эти два года, пока он был жив, он был самостоятельным. К нему обращались как к независимому правителю", – сказал историк.
Говоря о значимости фигуры Келешбея Чачба для Абхазии, кандидат исторических наук Станислав Лакоба отмечает, что владетельный князь был выдающейся личностью, которая сформировала довольно большой флот и могла течение нескольких суток выставить 25-тысячное войско. Кроме того, при необходимости на помощь ему приходили черкесы, убыхи и другие народы, которые жили на границах с Абхазией.
Убийство владетеля
В учебнике по истории Абхазии отмечается, что в 1806 году владетель Келешбей Чачба обратился с просьбой о принятии Абхазии в подданство России. Но император Александр I медлил с решением этого вопроса, хотя и предполагал присвоить ему чин генерал-лейтенанта русской армии с огромным жалованьем и оставить пожизненным правителем княжества.
"Во время русско-турецкой войны 1806-1812 годов царизм предложил шестидесятилетнему князю отбить крепость Поти у турок. На что Келешбей Чачба ответил отказом, понимая, что может понести большие потери. Вместе с тем, собрав 25-тысячное войско, Чачба пресек попытки Турции высадить десант в Абхазии", – отмечается в тексте.
Между тем султанское правительство подстрекало враждебно настроенных к владетелю эшерских князей Дзяпш-ипа. Однако Келешбей узнал о заговоре и жестоко расправился с ними.
"Он лишает всех прав наследования своего законного старшего сына Асланбея, рожденного от княжны Дзяпш-ипа, племянника заговорщиков. Владетель завещает власть в пользу незаконного, но любимого сына Георгия. Подогреваемый Турцией, обиженный Асланбей в ночь на 2 мая 1808 года убивает своего отца Келешбея недалеко от сухумской резиденции и узурпирует (присваивает) власть. На протяжении двух лет он сохранял свой режим с помощью военной поддержки Турции", – говорится в учебнике.
При этом историк Станислав Лакоба отмечает, что существует две версии гибели Келешбея Чачба. По первой из них, владетельный князь Абхазии погиб от рук своего старшего сына Асланбея, за спиной которого стояла Турция, по второй – от рук младшего сына Сафарбея, за спиной которого стояла Россия.
"Есть различные версии, одна из тех, которую поддерживают многие, – негативное влияние Нины Дадиани, которую не устраивал ни Келешбей, ни его старший сын Асланбей, потому что Асланбей в случае гибели унаследовал бы престол. А Сафарбей, ее зять, по абхазским адатам был законным сыном Келешбея, но так как его мать была крестьянкой, он не мог наследовать царский престол", — подчеркнул историк Станислав Лакоба.
Так как ученые не владеют точной информацией, они апеллируют косвенными данными и руководствуются логическим мышлением, отметил Сослан Салакая.
После гибели князя владетелем Абхазии стал Асланбей, а после занятия русскими войсками города Сухум-кале 10 июля 1810 года владетельным князем Абхазии стал Сафарбей.
Чудом оставшийся в живых сын Келешбея Георгий вынужден был на время покинуть Абхазию. 12 августа 1808 года, вскоре после гибели отца, он обратился к императору с новыми "просительными пунктами" о принятии в подданство России. А 17 февраля 1810 года Александр I утвердил этот документ и признал Георгия "наследственным князем абхазского владения под верховным покровительством, державою и защитою Российской империи".
В том же году, утром 10 июля, после усиленной бомбардировки с военного судна русский десант штурмом овладел крепостью Сухум-Кале. Турецкий гарнизон оставил укрепление. Асланбей бежал. В крепости, по сообщению капитан-лейтенанта Додта, было убито 300 человек, в плен взято 78. Русский десант захватил 62 пушки, 1080 пудов пороха, много ядер и потерял 109 офицеров и солдат убитыми и ранеными. Так, одним из последних в Закавказье Абхазское княжество в 1810 году было присоединено к России.
Где похоронен Келешбей
В 1938 году могила Келешбея Чачба в Сухумской крепости была взорвана. Историк Сослан Салакая сообщил, что в 1938 году грузинская сторона выкорчевала все абхазское, это были времена "бериевщины" в стране.
"В 1949 году абхазы вообще были объявлены грузинами. Грузинские исследователи заявили – раз он грузин, разве он должен был бороться за самостоятельность Абхазии? А он, получается, настоящий сепаратист. Он должен был бороться за объединение Грузии и в составе Грузии вместе входить, и так далее. К счастью, это продлилось недолго. Но до сих пор обидно, что Келешбей – такая фигура, а мы не имеем его могилы – она была взорвана в 1938 году, как известно", – заметил ученый.
Салакая подчеркнул, что существуют планы, составленные историками, и есть записи свидетелей, которые помнили, где именно находилась могила Келешбея Чачба. Но эти данные расходятся.
"В планах могила указана в одном месте, а свидетели показывали, что могила была недалеко от захоронения комсомольцев, которые погибли при подавлении меньшевиков в 1924 году. В конце XIX века была построена могила, которая сохранилась, может быть, ее передвинули, но сказать точно мы не можем", – сказал он.
Поэтому, чтобы обнаружить место захоронения владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба, необходимо продолжать проведение раскопок, подчеркнул Салакая.