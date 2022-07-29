https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/pravitel-abkhazii-kakoy-sled-v-istorii-ostavil-keleshbey-chachba-1040553091.html

Правитель Абхазии: какой след в истории оставил Келешбей Чачба

Правитель Абхазии: какой след в истории оставил Келешбей Чачба

В этом году Абхазия отмечает 275-летие со дня рождения владетельного князя Келешбея Чачба, в честь этой даты в республике организовывают различные мероприятия... 29.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-29T16:08+0300

2022-07-29T16:08+0300

2022-07-29T16:14+0300

абхазия: путешествие во времени

келешбей чачба

абхазия

сухумская крепость

раскопки

власть

турция

россия

кавказская война

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Абхазский историк Сослан Салакая рассказал Sputnik о правлении владетельного князя Келешбея Чачба и о том, что могло послужить причиной его трагической гибели.Знаковая фигура в историиВладетельный князь Абхазии Келешбей Чачба родился в 1747 году. Еще ребенком его доставили в качестве заложника в столицу Османской империи, город Стамбул. На родину он вернулся в 1770 годах с целью захвата власти. При помощи турецких войск Келешбей сверг своего дядю Зураба Шервашидзе и завладел княжеским троном Абхазии. Эта постоянная стража состояла из пятисот ратников. В случае военной угрозы для страны Келешбей в считанные часы выставлял хорошо вооруженное войско с артиллерией, конницей и даже флотом. До 600 военных галер владетеля постоянно крейсировали вдоль Черноморского побережья и держали в страхе жителей территорий от Батума до Геленджика.Для того, чтобы усилить центральную власть, владетель перенес свою резиденцию из Лыхны в Сухумскую крепость. На первом этапе своей деятельности он пользовался военно-политической поддержкой султанской Турции, под протекторатом которой находилась Абхазия. Однако Келешбей вынашивал сокровенную мечту о полной свободе и независимости будущего Абхазского государства.Стремясь добиться независимости от Турции, Келешбей стал искать контакты с Россией. В 1806 году пошел на открытый разрыв со Стамбулом, после чего стал фактически независимым правителем. В ходе русско-турецкой войны 1806–1812 годов князь Абхазии выступил на стороне России, несмотря на то, что был в натянутых отношениях с царской военной администрацией на Кавказе.В 1806 году правитель Абхазии собрал 25-тысячное войско – это событие одновременно стало народным сходом. На этом собрании, подчеркнул Сослан Салакая, Келешбей Чачба объявил том, что республика разрывает отношения с Турцией и что впредь Абхазия не будет ей подчиняться.Говоря о значимости фигуры Келешбея Чачба для Абхазии, кандидат исторических наук Станислав Лакоба отмечает, что владетельный князь был выдающейся личностью, которая сформировала довольно большой флот и могла течение нескольких суток выставить 25-тысячное войско. Кроме того, при необходимости на помощь ему приходили черкесы, убыхи и другие народы, которые жили на границах с Абхазией. Убийство владетеляВ учебнике по истории Абхазии отмечается, что в 1806 году владетель Келешбей Чачба обратился с просьбой о принятии Абхазии в подданство России. Но император Александр I медлил с решением этого вопроса, хотя и предполагал присвоить ему чин генерал-лейтенанта русской армии с огромным жалованьем и оставить пожизненным правителем княжества."Во время русско-турецкой войны 1806-1812 годов царизм предложил шестидесятилетнему князю отбить крепость Поти у турок. На что Келешбей Чачба ответил отказом, понимая, что может понести большие потери. Вместе с тем, собрав 25-тысячное войско, Чачба пресек попытки Турции высадить десант в Абхазии", – отмечается в тексте.Между тем султанское правительство подстрекало враждебно настроенных к владетелю эшерских князей Дзяпш-ипа. Однако Келешбей узнал о заговоре и жестоко расправился с ними."Он лишает всех прав наследования своего законного старшего сына Асланбея, рожденного от княжны Дзяпш-ипа, племянника заговорщиков. Владетель завещает власть в пользу незаконного, но любимого сына Георгия. Подогреваемый Турцией, обиженный Асланбей в ночь на 2 мая 1808 года убивает своего отца Келешбея недалеко от сухумской резиденции и узурпирует (присваивает) власть. На протяжении двух лет он сохранял свой режим с помощью военной поддержки Турции", – говорится в учебнике."Есть различные версии, одна из тех, которую поддерживают многие, – негативное влияние Нины Дадиани, которую не устраивал ни Келешбей, ни его старший сын Асланбей, потому что Асланбей в случае гибели унаследовал бы престол. А Сафарбей, ее зять, по абхазским адатам был законным сыном Келешбея, но так как его мать была крестьянкой, он не мог наследовать царский престол", — подчеркнул историк Станислав Лакоба.Так как ученые не владеют точной информацией, они апеллируют косвенными данными и руководствуются логическим мышлением, отметил Сослан Салакая.После гибели князя владетелем Абхазии стал Асланбей, а после занятия русскими войсками города Сухум-кале 10 июля 1810 года владетельным князем Абхазии стал Сафарбей.Чудом оставшийся в живых сын Келешбея Георгий вынужден был на время покинуть Абхазию. 12 августа 1808 года, вскоре после гибели отца, он обратился к императору с новыми "просительными пунктами" о принятии в подданство России. А 17 февраля 1810 года Александр I утвердил этот документ и признал Георгия "наследственным князем абхазского владения под верховным покровительством, державою и защитою Российской империи".В том же году, утром 10 июля, после усиленной бомбардировки с военного судна русский десант штурмом овладел крепостью Сухум-Кале. Турецкий гарнизон оставил укрепление. Асланбей бежал. В крепости, по сообщению капитан-лейтенанта Додта, было убито 300 человек, в плен взято 78. Русский десант захватил 62 пушки, 1080 пудов пороха, много ядер и потерял 109 офицеров и солдат убитыми и ранеными. Так, одним из последних в Закавказье Абхазское княжество в 1810 году было присоединено к России.Где похоронен КелешбейВ 1938 году могила Келешбея Чачба в Сухумской крепости была взорвана. Историк Сослан Салакая сообщил, что в 1938 году грузинская сторона выкорчевала все абхазское, это были времена "бериевщины" в стране."В 1949 году абхазы вообще были объявлены грузинами. Грузинские исследователи заявили – раз он грузин, разве он должен был бороться за самостоятельность Абхазии? А он, получается, настоящий сепаратист. Он должен был бороться за объединение Грузии и в составе Грузии вместе входить, и так далее. К счастью, это продлилось недолго. Но до сих пор обидно, что Келешбей – такая фигура, а мы не имеем его могилы – она была взорвана в 1938 году, как известно", – заметил ученый.Салакая подчеркнул, что существуют планы, составленные историками, и есть записи свидетелей, которые помнили, где именно находилась могила Келешбея Чачба. Но эти данные расходятся."В планах могила указана в одном месте, а свидетели показывали, что могила была недалеко от захоронения комсомольцев, которые погибли при подавлении меньшевиков в 1924 году. В конце XIX века была построена могила, которая сохранилась, может быть, ее передвинули, но сказать точно мы не можем", – сказал он.Поэтому, чтобы обнаружить место захоронения владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба, необходимо продолжать проведение раскопок, подчеркнул Салакая.

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келешбей чачба, абхазия, сухумская крепость, раскопки, власть, турция, россия, кавказская война