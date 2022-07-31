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Более двух тысяч человек погибли в Испании из-за жары в июле

Более двух тысяч человек погибли в Испании из-за жары в июле

В середине июля на Пиренейском полуострове установилась тропическая жара, воздух прогревался до 45-47°С. 31.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-31T18:51+0300

2022-07-31T18:51+0300

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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Аномальная жара в июле унесла жизни более двух тысяч человек в Испании, свидетельствуют данные Института здоровья Карлоса III. По статистике того же научного центра, за тот же период прошлого года смертей от высоких температур было в четыре раза меньше. Большинство скончавшихся - люди пожилого возраста, не удалось спасти и 10 детей до 14 лет. В июле Западной Европе установилась экстремально жаркая погода, температура воздуха поднималась до 40°С и выше. Блокирующий антициклон задержался в основном над странами Пиренейского полуострова - Испанией и Португалией.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/v-mire-mudrykh-mysley-kogda-pogoda-raspolagaet-k-filosofstvovaniyu-1040592651.html

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