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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 августа
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии в начале нового месяца продолжит оставаться под влиянием теплого сектора южного циклона. 31.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-31T15:52+0300
2022-07-31T15:52+0300
2022-07-31T15:52+0300
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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. В понедельник, 1июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сохранится удушливо жаркая погода, высокий уровень ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление– пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, погода в абхазии, лето, климат
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии в начале нового месяца продолжит оставаться под влиянием теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 31 июл - Sputnik. В понедельник, 1июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сохранится удушливо жаркая погода, высокий уровень ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление– пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.