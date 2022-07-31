https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/prosveschenie-ne-pomogaet-kak-pereubedit-adeptov-antinauki-1040612740.html

Просвещение не помогает: как переубедить адептов антинауки

Просвещение не помогает: как переубедить адептов антинауки

Новое исследование подтверждает: чем меньше знает человек, тем больше он уверен, что хорошо разбирается в проблеме. Этим объясняется недовольство вакцинами... 31.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-31T09:35+0300

2022-07-31T09:35+0300

2022-07-31T09:49+0300

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Как переубедить сторонников анти- и лженаучных теорий, и возможно ли это — в материале Николая Гурьянова для РИА Новости.Чем меньше знаешь, тем больше в себе уверенСам дизайн науки не предполагает окончательного ответа на какие бы то ни было вопросы. Однако по многим проблемам у специалистов существует единогласие, у которого, правда, есть множество ярых противников среди обывателей. Их заблуждения, даже безобидные, нередко несут угрозу общественному благополучию. Самый яркий пример — антиваксеры.В Университете штата Орегон в Портленде решили выяснить, на чем основаны убеждения таких людей. Ученые исследовали отношение к восьми вопросам, по которым есть консенсус: изменение климата, ядерная энергия, генетически модифицированные продукты, Большой взрыв, эволюция, вакцинация, гомеопатическая медицина и COVID-19.Оказалось, по мере того как отношение людей к проблеме удаляется от принятой научным сообществом точки зрения, субъективная оценка собственных знаний растет, а фактический багаж информации сокращается. Например, чем меньше человек согласен с необходимостью вакцинации против COVID-19, тем выше у него уверенность, что он хорошо в этом разбирается. Но реальные знания предмета при этом низкие.Исследование фактически подтверждает так называемый эффект Даннинга-Крюгера, при котором некомпетентные люди имеют завышенное представление о своих возможностях, и наоборот. Причем это не характеризует человека в целом: хорошо разбираясь в одной области, он может трагически заблуждаться насчет собственных компетенций в другой.Как все, так и яТакже команда ученых заметила, что взгляд человека на спорную проблему иногда связан с политической или иной идентичностью. Например, либерал скорее всего поддержит мейнстримную точку зрения на изменение климата, а консерватор — наоборот. В то же время отношение к ГМО бывает разным независимо от политических пристрастий. Как предполагают авторы исследования, отдельный участник может не задумываться, что лично ему известно о том или ином вопросе, если сообщество, к которому он принадлежит, имеет четко выраженное мнение на эту тему.В другой недавней статье эксперты из Университета Брауна (Род-Айленд) проанализировали социологические опросы в США на тему прививок. Сперва приблизили исследовательский "зум" на уровень отдельного индивида и его ближнего круга, а потом брали все более "общие планы". Оказалось, что на решение человека о вакцинации против COVID-19 влияют прежде всего семья и близкие друзья. По мере того как референтная группа расширялась до уровня района, города или штата, воздействие общественного мнения слабело. Чем разнороднее группы, тем ниже сила коммуникаций внутри них.Авторы исследования делают вывод, что пропаганда вакцинации на уровне целого штата или города, скорее всего, будет неэффективной. А как сделать так, чтобы она работала на уровне друзей и семьи, — неясно."Это ставит органы общественного здравоохранения в безвыходное положение", — заключают ученые.Как переубедить "антинаучников"Считается, что согласия с экспертным консенсусом в обществе можно достичь путем просвещения — то есть донести до людей объективную информацию. Однако на практике этот метод работает не очень хорошо, признают специалисты из Портленда. По их мнению, мотивация к обучению снижается у обывателей из-за чрезмерной самоуверенности."Люди с радикальными антинаучными взглядами, возможно, сперва должны понять, что некомпетентны, а потом уже приобщаться к настоящим знаниям", — говорит ведущий автор исследования, доцент кафедры маркетинга Университета штата Пенсильвания Ник Лайт.Отечественные эксперты выделяют два типа людей с "антиконсенсусными" взглядами: убежденные и колеблющиеся. Если первых обычно нельзя переубедить, то вторым достаточно простого разъяснения.Основатель портала "Антропогенез.ру", популяризатор науки Александр Соколов подчеркивает: в таких дискуссиях необходимо терпение."Объяснять нужно без агрессии, без высокомерия, которым, к сожалению, часто грешат специалисты, — говорит он. — Неудивительно, ведь они сталкиваются с совершенно чудовищной, с их точки зрения, безграмотностью. Поэтому могут вспылить, поставить невежду на место. Но тогда в глазах простых граждан образ ученого приобретает еще больше качеств участника элитного клуба, который "узурпировал право на знание".Соколов отмечает, что во время таких споров нельзя также обсуждать и личность человека.Эффект массыМнение отдельных распространителей антинаучных идей невозможно изменить, но есть способы снизить их влияние на общество."Единственное, что, пожалуй, работает в таком случае, — это объявление данной точки зрения непопулярной, маргинальной, общественно порицаемой. В системе координат, когда сталкиваются два лагеря, срабатывает эффект массы — выигрывает тот, чья позиция звучит громче, а поддержка выглядит солиднее. Именно поэтому любая пропаганда исключает полутона, обязывая принять одну из двух возможных парадигм", — объясняет профессор Высшей школы экономики, генеральный директор PR Inc Ольга Пескова.Характерно, что сами ученые никогда не станут призывать к слепому принятию точки зрения — наука по определению не догматична. И тем не менее, если антиконсенсусное отношение создает опасные ситуации, в сообществе обязаны попытаться его изменить. Даже применяя методы, нехарактерные для научной среды. Такие, например, как воздействие на широкую аудиторию с помощью лидеров мнений, говорит Ник Лайт из Университета штата Орегон.Специалист отмечает: люди склонны делать то, что, по их мнению, ожидает от них сообщество, и этим можно воспользоваться. Жители Японии, например, носили маски не столько ради собственной защиты, сколько для соответствия норме. Кажется, по той же причине в некоторых других странах люди отказывались их надевать.

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