https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/sbornaya-abkhazii-po-boksu-provela-trenirovochnye-sbory-v-pitsunde-1040615152.html

Сборная Абхазии по боксу провела тренировочные сборы в Пицунде

Сборная Абхазии по боксу провела тренировочные сборы в Пицунде

Сборы у боксеров начались 15 июля и проходили в течение двух недель. 31.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-31T11:52+0300

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2022-07-31T11:52+0300

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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Спортсмены национальной сборной Абхазии по боксу завершили первый этап учебно-тренировочного сбора на базе объединения пансионатов "Курорт Пицунда", сообщает Госкомспорта.В сборах участвуют 18 боксеров из городов и районов республики трех возрастных категорий - 2008, 2009, 2010 годов рождения. Тренировки проходили под руководством главных тренеров сборной Абхазии Аслана Ахба и Эдуарда Депеляна и их помощников - Элизбара Джологуа и старших тренеров Эдгара Крия и Саида Смыр.На первом этапе для боксеров мастер-классы провели обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс" Батал Чежия и мастер спорта международного класса, чемпион мира и Европы среди кадетов, президент Федерации бокса Абхазии Давид Аршба. Второй этап сборов планируют начать 12 августа.

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