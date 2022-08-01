https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/akhsalba-o-pogode-v-nachale-avgusta-v-abkhazii-mozhno-budet-nasladitsya-zharkimi-dnyami----1040615956.html

Ахсалба о погоде в начале августа в Абхазии: можно будет насладиться жаркими днями

Ахсалба о погоде в начале августа в Абхазии: можно будет насладиться жаркими днями

О том, какой будет первая половина августа, в какие дни ждать дожди, а в какие будет жара, в эфире радио Sputnik рассказала метеоролог Асида Ахсалба . 01.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-01T10:53+0300

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Ахсалба о погоде в начале августа в Абхазии: можно будет насладиться жаркими днями Ахсалба о погоде в начале августа в Абхазии: можно будет насладиться жаркими днями

В августе наконец будет возможность насладиться жаркими летними днями, сказала Ахсалба."Первая половина августа находится в пределах климатической нормы, сильных ветров до десятого числа или же ливней мы не ожидаем. Но 13 числа идет мощный циклон с обильными осадками, сила ветра пять-шесть метров с секунду. Надо сказать, что для определения опасной погоды смотреть прогноз нужно в течение трех суток. В целом, первая половина августа погода будет устойчивой. С первого по десятое совсем небольшие осадки, а вот 10-13 уже более обильные", – проинформировала Ахсалба.По словам метеоролога, температура воздуха будет держаться в пределах 30-35 градусов, длительной, знойной жары не будет, заключила она.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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