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Более 160 случаев COVID-19 выявили в Краснодарском крае за сутки

Более 160 случаев COVID-19 выявили в Краснодарском крае за сутки

По данным регионального Минздрава, в больницы с подозрением на коронавирус за все время пандемии обратились 967 717 человек. Показатель заболеваемости равен... 01.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-01T17:10+0300

2022-08-01T17:10+0300

2022-08-01T17:10+0300

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СУХУМ, 1 авг – Sputnik. За сутки на Кубани выявили 163 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб края.Общее количество заболевших в Краснодаре составило 41 человек, в Сочи - 22, в Новороссийске – 20, в Туапсинском районе – 17.На сегодняшний день в стационаре проходят лечение 173 пациента с подтвержденным диагнозом. На амбулаторном лечении с подозрением на заболевание COVID-19 находятся 2018 человек, лечение на дому проходят 1440 пациентов. За сутки выздоровело 112 пациентов.За весь период пандемии было проведено 7 160 252 лабораторных исследований. Было выявлено 266 165 случаев COVID-19, 253 572 человека выписались с выздоровлением. Всего в крае от коронавируса скончались 10 980 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/glavnyy-terapevt-otsenila-epidsituatsiyu-v-abkhazii-1040583563.html

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