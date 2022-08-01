https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/bolee-sta-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom-vyyavleno-v-abkhazii-za-nedelyu-1040651994.html

Более ста случаев заражения коронавирусом выявлено в Абхазии за неделю

Более ста случаев заражения коронавирусом выявлено в Абхазии за неделю

В Абхазии, как и по всему миру, наблюдается новый всплеск заболеваемости коронавирусом. 01.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-01T19:55+0300

2022-08-01T19:55+0300

2022-08-01T19:55+0300

в абхазии

абхазия

вакцинация от covid-19 в абхазии

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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. В период с 25 июля по 1 августа в Абхазии выявлен 141 случай заражения COVID-19, сообщает Минздрав республики.Ранее главный терапевт республики Анжела Арчелия заявила, что рост заболеваемости в Абхазии небольшой, но ожидаемый. Тяжелых случаев, по словам Арчелия, в республике немного. В ковидный госпиталь отправляются те пациенты, у которых течение болезни осложняется сопутствующими заболеваниями, остальные лечатся амбулаторно.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, вакцинация от covid-19 в абхазии