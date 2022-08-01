https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/bolee-sta-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom-vyyavleno-v-abkhazii-za-nedelyu-1040651994.html
Более ста случаев заражения коронавирусом выявлено в Абхазии за неделю
Более ста случаев заражения коронавирусом выявлено в Абхазии за неделю
В Абхазии, как и по всему миру, наблюдается новый всплеск заболеваемости коронавирусом. 01.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-01T19:55+0300
2022-08-01T19:55+0300
2022-08-01T19:55+0300
в абхазии
абхазия
вакцинация от covid-19 в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038526801_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_1567222008a075fe354f223563775c13.jpg
СУХУМ, 1 авг - Sputnik. В период с 25 июля по 1 августа в Абхазии выявлен 141 случай заражения COVID-19, сообщает Минздрав республики.Ранее главный терапевт республики Анжела Арчелия заявила, что рост заболеваемости в Абхазии небольшой, но ожидаемый. Тяжелых случаев, по словам Арчелия, в республике немного. В ковидный госпиталь отправляются те пациенты, у которых течение болезни осложняется сопутствующими заболеваниями, остальные лечатся амбулаторно.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038526801_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_13023896364c2cc4b8a007921c4e0388.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, вакцинация от covid-19 в абхазии
Более ста случаев заражения коронавирусом выявлено в Абхазии за неделю
В Абхазии, как и по всему миру, наблюдается новый всплеск заболеваемости коронавирусом.
СУХУМ, 1 авг - Sputnik.
В период с 25 июля по 1 августа в Абхазии выявлен 141 случай заражения COVID-19, сообщает
Минздрав республики.
На стационарном лечении в Гудаутской больнице находится семеро пациентов.
Ранее главный терапевт республики Анжела Арчелия заявила
, что рост заболеваемости в Абхазии небольшой, но ожидаемый. Тяжелых случаев, по словам Арчелия, в республике немного. В ковидный госпиталь отправляются те пациенты, у которых течение болезни осложняется сопутствующими заболеваниями, остальные лечатся амбулаторно.