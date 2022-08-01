https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/mid-abkhazii-napravil-notu-soboleznovaniya-v-svyazi-s-dnem-pamyati-zaschitnikov-pridnestrovya-1040632920.html

МИД Абхазии направил ноту соболезнования в связи с днем памяти защитников Приднестровья

МИД Абхазии направил ноту соболезнования в связи с днем памяти защитников Приднестровья

Сегодня в Приднестровье вспоминают погибших во время боевых действий 1992 года – в Тирасполе прошел "Бессмертный полк" и митинг-реквием у Мемориала Славы. 01.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-01T13:28+0300

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СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии направило ноту соболезнования в МИД ПРМ в связи с Днем памяти погибших и умерших защитников Приднестровской Молдавской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Приднестровская Молдавская Республика была образована 2 сентября 1990 года на левом берегу Днестра, где проживало преимущественно русскоязычное население, которое выступало против выхода Молдавии из состава СССР и ее объединения с Румынией.В вооруженном конфликте в Приднестровье погибли более тысячи человек, еще больше людей пострадало. В июле 1992 года, после подписания соглашения о мирном урегулировании, в зону конфликта вошли российские миротворцы, которые более 30 лет выполняют задачу сохранению мира в регионе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/pmr-natselena-na-nezavisimost-s-posleduyuschim-prisoedineniem-k-rossii-1040426276.html

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