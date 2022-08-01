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МИД Абхазии направил ноту соболезнования в связи с днем памяти защитников Приднестровья
МИД Абхазии направил ноту соболезнования в связи с днем памяти защитников Приднестровья
Сегодня в Приднестровье вспоминают погибших во время боевых действий 1992 года – в Тирасполе прошел "Бессмертный полк" и митинг-реквием у Мемориала Славы. 01.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-01T13:28+0300
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СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии направило ноту соболезнования в МИД ПРМ в связи с Днем памяти погибших и умерших защитников Приднестровской Молдавской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Приднестровская Молдавская Республика была образована 2 сентября 1990 года на левом берегу Днестра, где проживало преимущественно русскоязычное население, которое выступало против выхода Молдавии из состава СССР и ее объединения с Румынией.В вооруженном конфликте в Приднестровье погибли более тысячи человек, еще больше людей пострадало. В июле 1992 года, после подписания соглашения о мирном урегулировании, в зону конфликта вошли российские миротворцы, которые более 30 лет выполняют задачу сохранению мира в регионе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/pmr-natselena-na-nezavisimost-s-posleduyuschim-prisoedineniem-k-rossii-1040426276.html
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МИД Абхазии направил ноту соболезнования в связи с днем памяти защитников Приднестровья
13:28 01.08.2022 (обновлено: 13:43 01.08.2022)
Сегодня в Приднестровье вспоминают погибших во время боевых действий 1992 года – в Тирасполе прошел "Бессмертный полк" и митинг-реквием у Мемориала Славы.
СУХУМ, 1 авг – Sputnik
. Министерство иностранных дел Абхазии направило ноту соболезнования в МИД ПРМ в связи с Днем памяти погибших и умерших защитников Приднестровской Молдавской Республики. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
"События 1992 года доказали, что невозможно сломить дух приднестровского народа силой оружия. Никогда не будут забыты имена тех, кто отважно сражался и погиб за родную землю, чьи жизни были прерваны кровопролитной войной, развязанной Молдовой. Разделяем горечь утраты вместе с приднестровским народом", – отмечается в документе.
Приднестровская Молдавская Республика была образована 2 сентября 1990 года на левом берегу Днестра, где проживало преимущественно русскоязычное население, которое выступало против выхода Молдавии из состава СССР и ее объединения с Румынией.
В вооруженном конфликте в Приднестровье погибли более тысячи человек, еще больше людей пострадало. В июле 1992 года, после подписания соглашения о мирном урегулировании, в зону конфликта вошли российские миротворцы, которые более 30 лет выполняют задачу сохранению мира в регионе.