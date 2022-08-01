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Михаил Шургалин наградил Даура Кове нагрудным знаком "За взаимодействие"
Михаил Шургалин наградил Даура Кове нагрудным знаком "За взаимодействие"
Нагрудный знаком "За взаимодействие" вручается за активную совместную работу с МИД России по развитию двустороннего сотрудничества. 01.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-01T20:10+0300
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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин вручил министру культуры республики Дауру Кове нагрудный знак "За взаимодействие" МИД России. Об этом сообщает пресс-служба посольства. Нагрудным знаком "За взаимодействие" награждаются россияне иностранные граждане или лица без гражданства, которые проводят активную работу по развитию сотрудничества России с другими странами, занимаются популяризацией русского языка и культуры, содействуют укреплению мира и дружественных отношений между государствами. Даур Кове с 2016 года занимал должность министра иностранных дел Абхазии. В ноябре 2021 года на этом посту его сменил Инал Ардзинба. После чего Кове был назначен замсекретаря Совбеза, а также проректором по международным связям и экономическим вопросам Абхазского госуниверситета. Кове был назначен на должность министра культуры Абхазии в апреле 2022 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/aktivizirovat-obmen-kak-v-abkhazii-planiruyut-razvivat-kulturu-1040575989.html
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Михаил Шургалин наградил Даура Кове нагрудным знаком "За взаимодействие"
20:10 01.08.2022 (обновлено: 20:31 01.08.2022)
Нагрудный знаком "За взаимодействие" вручается за активную совместную работу с МИД России по развитию двустороннего сотрудничества.
СУХУМ, 1 авг - Sputnik.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин вручил министру культуры республики Дауру Кове нагрудный знак "За взаимодействие" МИД России. Об этом сообщает
пресс-служба посольства.
Нагрудным знаком "За взаимодействие" награждаются россияне иностранные граждане или лица без гражданства, которые проводят активную работу по развитию сотрудничества России с другими странами, занимаются популяризацией русского языка и культуры, содействуют укреплению мира и дружественных отношений между государствами.
Даур Кове с 2016 года занимал должность министра иностранных дел Абхазии. В ноябре 2021 года на этом посту его сменил Инал Ардзинба. После чего Кове был назначен замсекретаря Совбеза, а также проректором по международным связям и экономическим вопросам Абхазского госуниверситета.
Кове был назначен на должность министра культуры Абхазии в апреле 2022 года.