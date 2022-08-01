https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/mikhail-shurgalin-nagradil-daura-kove-nagrudnym-znakom-za-vzaimodeystvie-1040652458.html

Михаил Шургалин наградил Даура Кове нагрудным знаком "За взаимодействие"

Михаил Шургалин наградил Даура Кове нагрудным знаком "За взаимодействие"

Нагрудный знаком "За взаимодействие" вручается за активную совместную работу с МИД России по развитию двустороннего сотрудничества. 01.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-01T20:10+0300

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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин вручил министру культуры республики Дауру Кове нагрудный знак "За взаимодействие" МИД России. Об этом сообщает пресс-служба посольства. Нагрудным знаком "За взаимодействие" награждаются россияне иностранные граждане или лица без гражданства, которые проводят активную работу по развитию сотрудничества России с другими странами, занимаются популяризацией русского языка и культуры, содействуют укреплению мира и дружественных отношений между государствами. Даур Кове с 2016 года занимал должность министра иностранных дел Абхазии. В ноябре 2021 года на этом посту его сменил Инал Ардзинба. После чего Кове был назначен замсекретаря Совбеза, а также проректором по международным связям и экономическим вопросам Абхазского госуниверситета. Кове был назначен на должность министра культуры Абхазии в апреле 2022 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/aktivizirovat-obmen-kak-v-abkhazii-planiruyut-razvivat-kulturu-1040575989.html

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