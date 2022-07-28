https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/aktivizirovat-obmen-kak-v-abkhazii-planiruyut-razvivat-kulturu-1040575989.html

Активизировать обмен: как в Абхазии планируют развивать культуру

Активизировать обмен: как в Абхазии планируют развивать культуру

Развивать культуру в республике можно по многим направлениям, уверен глава Минкульта Даур Кове. Необходимо снимать фильмы, организовывать гастроли театральных... 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T17:05+0300

2022-07-28T17:05+0300

2022-07-28T17:43+0300

в абхазии

даур кове

культура

абхазия

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В эфире радио Sputnik министр культуры Абхазии Даур Кове рассказал, как сохранить абхазскую нематериальную культуру, что делать с заброшенными объектами историко-культурного наследия, как развивать абхазское кино и чем республика привлекательна для российского кинематографа.SputnikО нематериальной культуреАбхазскую нематериальную культуру нужно сохранять и развивать, считает Даур Кове. Делать это можно с помощью экспедиций в села, которые проводились до пандемии. По словам Кове, в новом году в ведомстве планируют возобновить встречи ученых с носителями фольклора.По его мнению, также необходимо продолжить поездки в места проживания абхазской диаспоры. Раньше такие экспедиции проводились в абхазские села в Турции."Они (соотечественники - прим.) до сих пор сохранили все те традиции, с которыми когда-то уехали их предки из Абхазии. Это важная работа, которую нужно продолжать и развивать. И, конечно же, к этой истории нужно привлекать молодое поколение", – отметил Кове.О развитии языкаУже несколько лет в республике остро стоит вопрос сохранения абхазского языка. Министр культуры Даур Кове считает, что это можно сделать с помощью современных технологий."Конечно, нам нужны красочные книжки, буквари. Но сегодня мы все сталкиваемся с тем, что дети сидят с телефонами, планшетами. И мне кажется, что сегодня нам необходимо внедрить большое количество разных программ, чтобы ребенок смотрел мультики на абхазском языке. Мы знаем, что ведется большая работа по переводу и мультиков, и фильмов на абхазский. Но есть развивающие программы, очень легкие для детей, которые также можно внедрять на абхазском языке. Мне кажется, это один из посылов, который позволит язык развивать", – отметил он.О заброшенных зданияхМногие здания, представляющие историко-культурную ценность, после Отечественной войны народа Абхазии оказались разрушены или заброшены. На их реставрацию не хватает средств. Но сейчас они становятся популярными среди туристов и местных жителей. По мнению министра культуры, можно проложить туристический маршрут и таким образом вдохнуть в эти объекты новую жизнь.“Мы уже об этом говорили с министром туризма. На сегодняшний день есть ряд туристических фирм в России, которые организовывают группы и водят их по объектам историко-культурного наследия. Конечно же, чтобы сохранять эти объекты, нужны большие финансовые средства на восстановление и поддержание. Но, с другой стороны, объект очень быстро разрушается, когда стоит в запустении. Если же мы сможем привлечь внимание и задействовать его хотя бы в плане экскурсии или в плане проведения различного рода мероприятий, то будет хорошо. Молодежь очень активно этим пользуется, и на разных объектах историко-культурного наследия проводят различные мероприятия, выставки и другие творческие вечера", – подчеркнул Кове и добавил, что в перспективе от этих объектов государство могло бы получать прибыль.О Сухумском пантеонеМинкульт подготовил смету восстановления Сухумского пантеона писателей и общественных деятелей Абхазии."На сегодняшний день у нас практически готова смета на восстановление пантеона полностью. Это вопрос ограждения пантеона, проведения электричества, установления видеонаблюдения. И соответственно все те надгробия, которые сегодня нуждаются в восстановительных работах, будут восстановлены", – сказал Кове и добавил, что работы начнутся в ближайшее время.О кинематографеАбхазия все больше становится привлекательной для российского кинематографа. На данный момент в Абхазии снимают восемь кинокомпаний. По мнению министра культуры, все благодаря локациям."В нашей стране можно снимать абсолютно в любом месте, и климатические условия можно выбрать абсолютно любые. У нас была одна компания, которая снимала фильм, где действия происходят на Мадагаскаре. Второе – вопросы, связанные с бюрократическими проволочками. То есть, у нас снимать кино и получать разрешительные документы на сегодняшний день гораздо легче, чем где бы то ни было", – отметил Кове.Правда, в стране нужно разработать правила проведения съемок. Над этим сейчас работают в министерстве культуры.О фестивале "Хибла Герзмава приглашает..."В 2022 году фестиваль "Хибла Герзмава приглашает.." точно состоится в Абхазии."Я уверен, фестиваль состоится. 26 августа он должен пройти в столице. 28 – в Пицунде. И как всегда, традиционно, жители и гости Абхазии, которые посетят это мероприятие, получат неимоверное удовольствие от фестиваля и, конечно, от несравненной Хиблы Герзмава. Билетов пока нет в продаже. Мы обязательно объявим о том, когда она начнется", – сказал Даур Кове и добавил, что часть билетов будет продаваться онлайн, другая – в кассах.О культурном обменеВ 2022 году Даур Кове на посту министра культуры провел ряд встреч с российскими коллегами. По его словам, все они были направлены на активизацию культурного обмена."Мы в министерстве ставим задачу, чтобы наши коллективы могли выступать за пределами Абхазии. Это очень важно как для отдельных персон, так и для коллективов в целом. Конечно же, мы нацелены на то, чтобы и сюда приглашать коллективы. То есть наша задача – активизировать культурный обмен. Очень хочется, чтобы наша страна стала серьезной культурной площадкой", – подчеркнул он.По словам Кове, в следующем году в республике планируют провести ряд фестивалей. Это и кинофестиваль, и театральный фестиваль, и арт-фестиваль.

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даур кове, культура, абхазия