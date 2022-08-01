https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-2-avgusta-1040640333.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 2 августа

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 2 августа

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с юга. 01.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-01T16:33+0300

2022-08-01T16:33+0300

2022-08-01T16:43+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Во вторник, 2 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха возможен дождь с грозой, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии