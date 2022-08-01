https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/rossiyskie-voyska-unichtozhili-dve-rszo-himars-v-kharkove-1040634142.html

Российские войска уничтожили две РСЗО "HIMARS" в Харькове

Российские войска уничтожили две РСЗО "HIMARS" в Харькове

Российские войска продолжают наносить удары по военным объектам Украины, уничтожая военную технику, инфраструктуру и живую силу противника. 01.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-01T14:26+0300

2022-08-01T14:26+0300

2022-08-01T14:38+0300

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СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар по двум пусковым установкам РСЗО "HIMARS" американского производства в Харькове. Об этом сообщает Минобороны России.Также ведомство сообщает, что 53 украинских националистов и иностранных наемников были уничтожены.Минобороны сообщило, что из-за больших потерь в 93-й механизированной бригаде ВСУ и в 128-й горно-штурмовой бригаде отмечается массовое бегство и дезертирство личного состава этих соединений в центральные и западные районы Украины.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки уничтожено два склада боеприпасов в ДНР, центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники ВСУ в Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника противника в 239 районах. Кроме того, в Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса "Harpoon".В ходе контрбатарейной борьбы в ДНР уничтожена артиллерийская батарея ВСУ. А также за сутки подавлено восемь украинских взводов РСЗО "Град" и шесть артиллерийских и минометных взводов на огневых позициях в районах населенных пунктов Сухая Балка, Петровское, Водяное, Тоненькое, Курдюмовка и ДНР.ПВО России за сутки сбили десять украинских беспилотников в ДНР, а также в Запорожской и Харьковской областях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/vks-rossii-unichtozhili-do-350-natsionalistov-krakena-v-kharkove-1040616512.html

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