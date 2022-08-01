Шалодиа Аджинджал: из личного архива писателя

Семья писателя любезно предоставила Sputnik фотографии из личного архива Аджинджал.Подробнее об этом читайте здесь>>Писатель, сатирик, сценарист, драматург, журналист, Народный писатель Абхазии Шалодиа Аджинджал родился 1 августа 1932 года в селе Пакуаш. В писательство он пришел в 1950-е годы. Творчество Шалодии Аджинджал оказало благоприятное влияние на абхазскую литературу, пополнив ее интересными и увлекательными произведениями, на основе которых снимали фильмы и ставили спектакли в Абхазии и за рубежом.По мнению литературных критиков, Аджинджал – фактически первый писатель, приоткрывший запретную тему репрессий 30-х годов в Абхазии.Шалодиа Аджинджал скончался 31 августа 2015 года в Сухуме.
Писатель, сатирик, сценарист, драматург, журналист, Народный писатель Абхазии Шалодиа Аджинджал родился 1 августа 1932 года в селе Пакуаш.
В писательство он пришел в 1950-е годы. Творчество Шалодии Аджинджал оказало благоприятное влияние на абхазскую литературу, пополнив ее интересными и увлекательными произведениями, на основе которых снимали фильмы и ставили спектакли в Абхазии и за рубежом.
По мнению литературных критиков, Аджинджал – фактически первый писатель, приоткрывший запретную тему репрессий 30-х годов в Абхазии.
Шалодиа Аджинджал скончался 31 августа 2015 года в Сухуме.
В последний день съемок фильма "В ночь на новолуние" в павильоне киностудии «Мосфильм», 1977 год. Слева направо: Иван Ченгелия, актер Амиран Тания, актриса Медея Ченгелия, сценарист Шалодиа Аджинджал, актер Азиз Агрба (играл роль князя Нахарбея), режиссеры Дмитрий Коржихин и Юсуп Даниялов, оператор Роман Веселер. В нижнем ряду: актеры Алексей Ермолов и Ислам Казиев.
В последний день съемок фильма "В ночь на новолуние" в павильоне киностудии «Мосфильм», 1977 год. Слева направо: Иван Ченгелия, актер Амиран Тания, актриса Медея Ченгелия, сценарист Шалодиа Аджинджал, актер Азиз Агрба (играл роль князя Нахарбея), режиссеры Дмитрий Коржихин и Юсуп Даниялов, оператор Роман Веселер. В нижнем ряду: актеры Алексей Ермолов и Ислам Казиев.
Во время съемок фильма "Колокол священной кузни". На фото: (слева направо) первый секретарь Абхазского обкома партии Борис Адлейба, режиссер Марк Ковалев, автор сценария Шалодиа Аджинджал, заместитель главного редактора журнала "Советский экран" Ф. Андреев.
Во время съемок фильма "Колокол священной кузни". На фото: (слева направо) первый секретарь Абхазского обкома партии Борис Адлейба, режиссер Марк Ковалев, автор сценария Шалодиа Аджинджал, заместитель главного редактора журнала "Советский экран" Ф. Андреев.