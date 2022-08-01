https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/shalodia-adzhindzhal-iz-lichnogo-arkhiva-pisatelya-1040631469.html

Шалодиа Аджинджал: из личного архива писателя

Шалодиа Аджинджал: из личного архива писателя

Народному писателю Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава") II степени, лауреату Государственной премии Абхазии имени Гулиа Шалодии Аджинджал 1... 01.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-01T15:38+0300

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Семья писателя любезно предоставила Sputnik фотографии из личного архива Аджинджал.Подробнее об этом читайте здесь>>Писатель, сатирик, сценарист, драматург, журналист, Народный писатель Абхазии Шалодиа Аджинджал родился 1 августа 1932 года в селе Пакуаш. В писательство он пришел в 1950-е годы. Творчество Шалодии Аджинджал оказало благоприятное влияние на абхазскую литературу, пополнив ее интересными и увлекательными произведениями, на основе которых снимали фильмы и ставили спектакли в Абхазии и за рубежом.По мнению литературных критиков, Аджинджал – фактически первый писатель, приоткрывший запретную тему репрессий 30-х годов в Абхазии.Шалодиа Аджинджал скончался 31 августа 2015 года в Сухуме.

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