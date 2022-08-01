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Шалодиа Аджинджал: из личного архива писателя
Шалодиа Аджинджал: из личного архива писателя
Народному писателю Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава") II степени, лауреату Государственной премии Абхазии имени Гулиа Шалодии Аджинджал 1... 01.08.2022, Sputnik Абхазия
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Семья писателя любезно предоставила Sputnik фотографии из личного архива Аджинджал.Подробнее об этом читайте здесь&gt;&gt;Писатель, сатирик, сценарист, драматург, журналист, Народный писатель Абхазии Шалодиа Аджинджал родился 1 августа 1932 года в селе Пакуаш. В писательство он пришел в 1950-е годы. Творчество Шалодии Аджинджал оказало благоприятное влияние на абхазскую литературу, пополнив ее интересными и увлекательными произведениями, на основе которых снимали фильмы и ставили спектакли в Абхазии и за рубежом.По мнению литературных критиков, Аджинджал – фактически первый писатель, приоткрывший запретную тему репрессий 30-х годов в Абхазии.Шалодиа Аджинджал скончался 31 августа 2015 года в Сухуме.
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фото , мультимедиа, фото

Шалодиа Аджинджал: из личного архива писателя

15:38 01.08.2022 (обновлено: 16:36 01.08.2022)
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Народному писателю Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава") II степени, лауреату Государственной премии Абхазии имени Гулиа Шалодии Аджинджал 1 августа исполнилось бы 90 лет.
Семья писателя любезно предоставила Sputnik фотографии из личного архива Аджинджал.
Подробнее об этом читайте здесь>>
Писатель, сатирик, сценарист, драматург, журналист, Народный писатель Абхазии Шалодиа Аджинджал родился 1 августа 1932 года в селе Пакуаш.
В писательство он пришел в 1950-е годы. Творчество Шалодии Аджинджал оказало благоприятное влияние на абхазскую литературу, пополнив ее интересными и увлекательными произведениями, на основе которых снимали фильмы и ставили спектакли в Абхазии и за рубежом.
По мнению литературных критиков, Аджинджал – фактически первый писатель, приоткрывший запретную тему репрессий 30-х годов в Абхазии.
Шалодиа Аджинджал скончался 31 августа 2015 года в Сухуме.
© Foto / из архива семьи АджинджалШалодиа Аджинджал и группа писателей и поэтов Абхазии - Баграт Шинкуба, Георгий Гублия, Иван Тарба, Нелли Тарба, Кумф Ломия, Шалва Цвижба.
Шалодиа Аджинджал и группа писателей и поэтов Абхазии - Баграт Шинкуба, Георгий Гублия, Иван Тарба, Нелли Тарба, Кумф Ломия, Шалва Цвижба. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Аджинджал
Шалодиа Аджинджал и группа писателей и поэтов Абхазии - Баграт Шинкуба, Георгий Гублия, Иван Тарба, Нелли Тарба, Кумф Ломия, Шалва Цвижба.
© Foto / из архива семьи Аджинджал

В 2012 году Шалодиа Аджинджал был удостоен звания "Народный писатель Абхазии".

В 2012 году Шалодиа Аджинджал был удостоен звания &quot;Народный писатель Абхазии&quot;. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Аджинджал

В 2012 году Шалодиа Аджинджал был удостоен звания "Народный писатель Абхазии".

© Foto / из архива семьи Аджинджал

В последний день съемок фильма "В ночь на новолуние" в павильоне киностудии «Мосфильм», 1977 год. Слева направо: Иван Ченгелия, актер Амиран Тания, актриса Медея Ченгелия, сценарист Шалодиа Аджинджал, актер Азиз Агрба (играл роль князя Нахарбея), режиссеры Дмитрий Коржихин и Юсуп Даниялов, оператор Роман Веселер. В нижнем ряду: актеры Алексей Ермолов и Ислам Казиев.

В последний день съемок фильма &quot;В ночь на новолуние&quot; в павильоне киностудии «Мосфильм», 1977 год. Слева направо: Иван Ченгелия, актер Амиран Тания, актриса Медея Ченгелия, сценарист Шалодиа Аджинджал, актер Азиз Агрба (играл роль князя Нахарбея), режиссеры Дмитрий Коржихин и Юсуп Даниялов, оператор Роман Веселер. В нижнем ряду: актеры Алексей Ермолов и Ислам Казиев. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Аджинджал

В последний день съемок фильма "В ночь на новолуние" в павильоне киностудии «Мосфильм», 1977 год. Слева направо: Иван Ченгелия, актер Амиран Тания, актриса Медея Ченгелия, сценарист Шалодиа Аджинджал, актер Азиз Агрба (играл роль князя Нахарбея), режиссеры Дмитрий Коржихин и Юсуп Даниялов, оператор Роман Веселер. В нижнем ряду: актеры Алексей Ермолов и Ислам Казиев.

© Foto / из архива семьи Аджинджал

Шалодиа Аджинджал с исполнителем роли Нестора Лакоба.

Шалодиа Аджинджал с исполнителем роли Нестора Лакоба. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Аджинджал

Шалодиа Аджинджал с исполнителем роли Нестора Лакоба.

© Foto / из архива семьи Аджинджал

Во время съемок фильма "Колокол священной кузни". На фото: (слева направо) первый секретарь Абхазского обкома партии Борис Адлейба, режиссер Марк Ковалев, автор сценария Шалодиа Аджинджал, заместитель главного редактора журнала "Советский экран" Ф. Андреев.

Во время съемок фильма &quot;Колокол священной кузни&quot;. На фото: (слева направо) первый секретарь Абхазского обкома партии Борис Адлейба, режиссер Марк Ковалев, автор сценария Шалодиа Аджинджал, заместитель главного редактора журнала &quot;Советский экран&quot; Ф. Андреев. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Аджинджал

Во время съемок фильма "Колокол священной кузни". На фото: (слева направо) первый секретарь Абхазского обкома партии Борис Адлейба, режиссер Марк Ковалев, автор сценария Шалодиа Аджинджал, заместитель главного редактора журнала "Советский экран" Ф. Андреев.

© Foto / из архива семьи Аджинджал

В Кабардино-Балкарии. Слева направо: писатель Шота Чкадуа, народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба и писатель Шалодиа Аджинджал.

В Кабардино-Балкарии. Слева направо: писатель Шота Чкадуа, народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба и писатель Шалодиа Аджинджал. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Аджинджал

В Кабардино-Балкарии. Слева направо: писатель Шота Чкадуа, народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба и писатель Шалодиа Аджинджал.

© Foto / предоставил Анатолий Лагулаа

На праздновании 50-летнего юбилея Шалодии Аджинджал в родном селе Пакуаш Очамчырского района. Рядом с писателем первый секретарь ЦК Компартии Абхазии Борис Адлейба.

На праздновании 50-летнего юбилея Шалодии Аджинджал в родном селе Пакуаш Очамчырского района. Рядом с писателем первый секретарь ЦК Компартии Абхазии Борис Адлейба. - Sputnik Абхазия
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© Foto / предоставил Анатолий Лагулаа

На праздновании 50-летнего юбилея Шалодии Аджинджал в родном селе Пакуаш Очамчырского района. Рядом с писателем первый секретарь ЦК Компартии Абхазии Борис Адлейба.

© Фото : из архива семьи Аджинджал

С внучкой Инной Аджинджал.

С внучкой Инной Аджинджал. - Sputnik Абхазия
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© Фото : из архива семьи Аджинджал

С внучкой Инной Аджинджал.

© Foto / из архива семьи Аджинджал

Председатель Президиума Верховного Совета Абхазской АССР Валериан Кобахия вручает Шалодии Аджинджал орден Дружбы народов.

Председатель Президиума Верховного Совета Абхазской АССР Валериан Кобахия вручает Шалодии Аджинджал орден Дружбы народов. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Аджинджал

Председатель Президиума Верховного Совета Абхазской АССР Валериан Кобахия вручает Шалодии Аджинджал орден Дружбы народов.

© Фото : из архива семьи Аджинджал

После премьеры фильма "В ночь на новолуние" в кинотеатре "Варшава" в Москве в 1980 году.

После премьеры фильма &quot;В ночь на новолуние&quot; в кинотеатре &quot;Варшава&quot; в Москве в 1980 году. - Sputnik Абхазия
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© Фото : из архива семьи Аджинджал

После премьеры фильма "В ночь на новолуние" в кинотеатре "Варшава" в Москве в 1980 году.

© Foto / из архива семьи Аджинджал

Народный писатель Абхазии Шалодиа Аджинджал в кругу семьи.

Народный писатель Абхазии Шалодиа Аджинджал в кругу семьи. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Аджинджал

Народный писатель Абхазии Шалодиа Аджинджал в кругу семьи.

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