https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/iz-glubin-shakht-k-vershinam-literatury-k-90-letiyu-shalodii-adzhindzhal-1040631265.html

Из глубин шахт к вершинам литературы: к 90-летию Шалодии Аджинджал

Из глубин шахт к вершинам литературы: к 90-летию Шалодии Аджинджал

Писатель, сатирик, сценарист, драматург, журналист, Народный писатель Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Шалодиа Аджинджал родился 90 лет назад –... 01.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-01T14:00+0300

2022-08-01T14:00+0300

2022-08-01T14:35+0300

в абхазии

литература

абхазия

писатель

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О том, как писатель повлиял на развитие национальной литературы и по каким его произведениям были сняты фильмы и поставлены спектакли в абхазских и зарубежных театрах, читайте в материале Sputnik Абхазия.Путь к литературеСреднюю школу Шалодиа Аджинджал окончил в родном селе Пакуаш в 1951 году. В том же году он устраивается на работу шахтером на ткуарчалской шахте, а спустя три года поступает на исторический факультет Ставропольского государственного педагогического института. После завершения учебы в вузе в 1959 году начинает работать заместителем редактора Очамчырской районной газеты "Акоммунизм ахь" ("К коммунизму" - ред.), затем – преподавателем в Гагрской школе-интернате.Литературовед Руслан Капба пишет, что в абхазскую литературу Аджинджал пришел в 50-е годы, как и многие другие абхазские писатели, со своей темой. Первое произведение автора рассказ "Зять" был опубликован в первом номере литературного журнала "Алашара" в 1955 году.В продолжении мысли литературовед добавил, что в своих произведениях эпического жанра автор акцентирует внимание на положительных героях, его волнуют проблемы становления национального характера."Повесть "Агәахәтәы" ("Заветная мечта" - ред.) посвящается шахтерам. Ее можно считать автобиографической. Шахтерскую жизнь писатель пропустил через себя, знает о ней не понаслышке. Прототипы персонажей повести – это люди, с которыми Аджинджал работал, дружил", – подчеркнул он.Значительная часть деятельности Шалодии Аджинджал была связана с журналистикой. В разные годы он работал в газете "Аԥсны ҟаԥшь" ("Красная Абхазия" - ред.). Также он был директором Художественного фонда Абхазии, директором Государственного издательства "Алашара", а в 1983–1991 годы, до ухода на пенсию – председателем Комитета по печати при Совмине Абхазии."Шалодиа мог с психологической точностью охарактеризовать личность человека, показать его скрытый внутренний мир окружающим. Бывало, сидели в кафе на Брехаловке, он наблюдал за посетителями, слушал. Потом, вплоть до описания мимики, излагал в фельетонах в газете "Аԥсны ҟаԥшь". На следующий день, когда читали газету, каждый узнавал себя. Много раз такое было. Бывало, что очень многие и обижались на него", – вспоминает главный редактор журнала "Алашара", Заслуженный деятель культуры Абхазии, поэт Анатолий Лагулаа.По сценариям Шалодии Аджинджал сняты фильмы: "В ночь на новолуние" ("Мосфильм", 1978), "Колокол священной кузни" ("Мосфильм, 1982). В этих фильмах на высоком художественном уровне передан смысл самоотверженной борьбы абхазского народа за независимость и светлое будущее Абхазии."Повесть "В ночь на новолуние" относится к одним из лучших произведений в абхазской литературе. Тема, сюжет, язык, которым написано произведение, отраженная в повести духовная культура и история Абхазии 1937 года, когда была наибольшая волна репрессий", – отметил Лагулаа.Автор пьес и острословШалодиа Аджинджал – автор ряда пьес, поставленных на сценах абхазского и других национальных театров. Спектакли по его произведениям – "Голос родника" (1981), "Белый портфель" (1984), "Четвертое марта" – были поставлены в Абхазском государственном драмтеатре имени Самсона Чанба.Спектакль "Взятка" был поставлен в Даргинском государственном драматическом театре в Махачкале в 1988 году. Еще один спектакль под названием "Главная роль" поставили в Белоруссии, в Гродненском областном театре в 1989 году.Помимо всего прочего, Шалодиа Аджинджал был журналистом-фельетонистом, отмечает литературовед Руслан Капба."Острым сатирическим пером он бичует вредителей, воров, бюрократов, взяточников. Одновременно он пишет статьи и очерки о передовых людях Абхазии, чей жизненный подвиг заслуживает внимания и чей пример достоин подражания: о тружениках села, педагогах, воспитателях. Герои его произведений – люди крепкие духом, борцы за правду и справедливость", – подчеркнул он.Анатолий Лагулаа говорит, что Аджинджал – писатель-острослов, чья емкая характеристика изображения персонажей, отличала от других писателей."Там был и юмор, и открытое, честное изображение типажей, не обижая кого-то, он прямо говорил каждому, кто есть кто. У него не было цели обидеть кого-то, прямота изложения типажей и характеров были его визитной карточкой", – добавил Лагулаа.Достойное место в абхазской художественной литературе занимает роман Шалодии Аджинджал "Дьявол с мечом". В нем резко осуждается режим Сталина и Берия, уничтоживший лучших сынов нашей родины. Автор первым из абхазских писателей получил доступ к закрытым архивам спецслужб."Несмотря на то, что роман касается самых трагических страниц истории Абхазии современного периода, завершается он оптимистически. Перед абхазским народом неоднократно вставал вопрос: быть или не быть, но он никогда не падал духом, не терял надежды, самоотверженно боролся за свою свободу и независимость. Непоколебимость духа через века и трудности довела наш древний этнос до сегодняшних дней", – пишел Руслан Капба.В 1983 году Шалодиа Аджинджал был удостоен Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, награжден орденом "Знак Почета", "Ахьдз-Апша" II степени. В 1985 избирался депутатом Верховного Совета Абхазской АССР. Член Союзов писателей Абхазии, СССР, России. Член Союза журналистов Абхазии.Народный писатель Абхазии, Лауреат государственной премии имени Дмитрия Гулиа Шалодиа Аджинджал ушел из жизни 31 августа 2015 года.

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литература, абхазия, писатель