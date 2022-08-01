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СК возбудил дело по факту взрыва во дворе штаба Черноморского флота в Крыму

СК возбудил дело по факту взрыва во дворе штаба Черноморского флота в Крыму

В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. 01.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-01T10:35+0300

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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе, произошедшего 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба СК России.По данным предварительного следствия, 31 июля на территории штаба произошел взрыв беспилотника, начиненного поражающими элементами. Погибших нет, но шестеро человек пострадали и были госпитализированы. Также взрыв повредил фасад здания.Праздничные мероприятия в честь Дня военно-морского флота России, который в этом году приходился на 31 июля, были отменены из соображений безопасности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/ukrainskiy-bespilotnik-atakoval-shtab-chernomorskogo-flota-v-sevastopole-1040612591.html

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в мире, новости, крым