https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/sk-vozbudil-delo-po-faktu-vzryva-vo-dvore-shtaba-chernomorskogo-flota-v-krymu-1040624182.html
СК возбудил дело по факту взрыва во дворе штаба Черноморского флота в Крыму
СК возбудил дело по факту взрыва во дворе штаба Черноморского флота в Крыму
В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. 01.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-01T10:35+0300
2022-08-01T10:35+0300
2022-08-01T11:10+0300
в мире
новости
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102814/99/1028149930_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_60d6e7aeaecc164f843c9fce35570cc4.jpg
СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе, произошедшего 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба СК России.По данным предварительного следствия, 31 июля на территории штаба произошел взрыв беспилотника, начиненного поражающими элементами. Погибших нет, но шестеро человек пострадали и были госпитализированы. Также взрыв повредил фасад здания.Праздничные мероприятия в честь Дня военно-морского флота России, который в этом году приходился на 31 июля, были отменены из соображений безопасности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/ukrainskiy-bespilotnik-atakoval-shtab-chernomorskogo-flota-v-sevastopole-1040612591.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102814/99/1028149930_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_da6c19c4f2cf24c84f00de5b9050c596.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, крым
СК возбудил дело по факту взрыва во дворе штаба Черноморского флота в Крыму
10:35 01.08.2022 (обновлено: 11:10 01.08.2022)
В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
СУХУМ, 1 авг - Sputnik.
Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе, произошедшего 31 июля. Об этом сообщает
пресс-служба СК России.
Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33 и подпунктов "а", "е" 105 статьи Уголовного кодекса России - покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом.
По данным предварительного следствия, 31 июля на территории штаба произошел взрыв беспилотника, начиненного поражающими элементами. Погибших нет, но шестеро человек пострадали и были госпитализированы. Также взрыв повредил фасад здания.
Праздничные мероприятия в честь Дня военно-морского флота России, который в этом году приходился на 31 июля, были отменены из соображений безопасности.