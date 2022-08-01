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Танцевальный ансамбль "Адац" занял первое место на фестивале в Санкт-Петербурге
Танцевальный ансамбль "Адац" занял первое место на фестивале в Санкт-Петербурге
VIII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Паруса надежды" проходил в Санкт-Петербурге с 28 июля по 1 августа. 01.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-01T17:46+0300
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СУХУМ, 1 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Детский хореографический ансамбль "Адац" из Гудауты занял первое место в фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества "Паруса надежды" в Санкт-Петербурге, сообщила репетитор ансамбля Элана Квадзба.Квадзба уточнила, что гудаутский ансамбль впервые выступил на этом фестивале. Дети были этому рады, а победа стала стимулом для еще более усердной работы. Победители и участники мероприятия получили кубки, дипломы и благодарственные письма от организаторов.В фестивале "Паруса надежды", который проводится уже в восьмой раз, участвовали танцевальные и вокальные коллективы из 18 регионов России, а также из Абхазии и Казахстана.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/gudautskiy-teatr-tantsev-aurascha-vzyal-gran-pri-na-festivale-v-kremle-1039586891.html
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Танцевальный ансамбль "Адац" занял первое место на фестивале в Санкт-Петербурге
VIII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Паруса надежды" проходил в Санкт-Петербурге с 28 июля по 1 августа.
СУХУМ, 1 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Детский хореографический ансамбль "Адац" из Гудауты занял первое место в фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества "Паруса надежды" в Санкт-Петербурге, сообщила репетитор ансамбля Элана Квадзба.
"Наш коллектив представил два номер – крестьянский танец и абхазский массовый танец. Могу с уверенностью сказать, что мы понравились зрителям больше всех. После выступления к нам подходили сами участники и хореографы из других коллективов со словами о том, какие ребята молодцы", – поделилась она.
Квадзба уточнила, что гудаутский ансамбль впервые выступил на этом фестивале. Дети были этому рады, а победа стала стимулом для еще более усердной работы. Победители и участники мероприятия получили кубки, дипломы и благодарственные письма от организаторов.
В фестивале "Паруса надежды", который проводится уже в восьмой раз, участвовали танцевальные и вокальные коллективы из 18 регионов России, а также из Абхазии и Казахстана.