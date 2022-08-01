https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/tantsevalnyy-ansambl-adats-zanyal-pervoe-mesto-na-festivale-v-sankt-peterburge-1040645483.html

Танцевальный ансамбль "Адац" занял первое место на фестивале в Санкт-Петербурге

Танцевальный ансамбль "Адац" занял первое место на фестивале в Санкт-Петербурге

VIII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Паруса надежды" проходил в Санкт-Петербурге с 28 июля по 1 августа. 01.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-01T17:46+0300

2022-08-01T17:46+0300

2022-08-01T17:46+0300

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СУХУМ, 1 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Детский хореографический ансамбль "Адац" из Гудауты занял первое место в фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества "Паруса надежды" в Санкт-Петербурге, сообщила репетитор ансамбля Элана Квадзба.Квадзба уточнила, что гудаутский ансамбль впервые выступил на этом фестивале. Дети были этому рады, а победа стала стимулом для еще более усердной работы. Победители и участники мероприятия получили кубки, дипломы и благодарственные письма от организаторов.В фестивале "Паруса надежды", который проводится уже в восьмой раз, участвовали танцевальные и вокальные коллективы из 18 регионов России, а также из Абхазии и Казахстана.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/gudautskiy-teatr-tantsev-aurascha-vzyal-gran-pri-na-festivale-v-kremle-1039586891.html

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