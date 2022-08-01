https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/vypuskniki-profilnykh-vuzov-popolnili-ryady-mchs-abkhazii-1040645610.html

Выпускники профильных вузов пополнили ряды МЧС Абхазии

Выпускники профильных вузов пополнили ряды МЧС Абхазии

Студенты из Абхазии обучаются в российских вузах чтобы после получения дипломов вернуться в республику и работать по специальности. 01.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-01T18:30+0300

2022-08-01T18:30+0300

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мчс абхазии

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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Выпускники профильных вузов МЧС России стали полноправными сотрудниками МЧС Абхазии, сообщает пресс-служба ведомства."Министр поздравил своих подчиненных с началом службы, отметил важность профессионального отношения к каждодневным обязанностям, а также пожелал успехов в нелегкой работе сотрудника МЧС", - говорится в сообщении.С завтрашнего дня молодых лейтенантов распределят в районные подразделения и они приступят к выполнению своих обязанностей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/takie-obstoyatelstva-spasateli-o-prichinakh-tragediy-na-vode--1040533898.html

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