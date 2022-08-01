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Выпускники профильных вузов пополнили ряды МЧС Абхазии
Выпускники профильных вузов пополнили ряды МЧС Абхазии
Студенты из Абхазии обучаются в российских вузах чтобы после получения дипломов вернуться в республику и работать по специальности. 01.08.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Выпускники профильных вузов МЧС России стали полноправными сотрудниками МЧС Абхазии, сообщает пресс-служба ведомства."Министр поздравил своих подчиненных с началом службы, отметил важность профессионального отношения к каждодневным обязанностям, а также пожелал успехов в нелегкой работе сотрудника МЧС", - говорится в сообщении.С завтрашнего дня молодых лейтенантов распределят в районные подразделения и они приступят к выполнению своих обязанностей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/takie-obstoyatelstva-spasateli-o-prichinakh-tragediy-na-vode--1040533898.html
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Выпускники профильных вузов пополнили ряды МЧС Абхазии

18:30 01.08.2022
© Foto / МЧС Абхазии Выпускники профильных вузов пополнили ряды МЧС Абхазии
Выпускники профильных вузов пополнили ряды МЧС Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 01.08.2022
© Foto / МЧС Абхазии
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Студенты из Абхазии обучаются в российских вузах чтобы после получения дипломов вернуться в республику и работать по специальности.
СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Выпускники профильных вузов МЧС России стали полноправными сотрудниками МЧС Абхазии, сообщает пресс-служба ведомства.
Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния торжественно вручил служебные удостоверения выпускникам Академии государственной противопожарной службы и Академии гражданской защиты.
"Министр поздравил своих подчиненных с началом службы, отметил важность профессионального отношения к каждодневным обязанностям, а также пожелал успехов в нелегкой работе сотрудника МЧС", - говорится в сообщении.
С завтрашнего дня молодых лейтенантов распределят в районные подразделения и они приступят к выполнению своих обязанностей.
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