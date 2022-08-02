https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/abkhazskiy-politolog-dal-otsenku-obostreniyu-otnosheniy-serbii-i-kosova-1040664619.html

Абхазский политолог дал оценку обострению отношений Сербии и Косово

Абхазский политолог дал оценку обострению отношений Сербии и Косово

31 июля 2022 года обстановка в самопровозглашенной республике Косово накалилась из-за того, что власти объявили об окончании срока действия сербских... 02.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-02T15:35+0300

2022-08-02T15:35+0300

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СУХУМ, 2 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. В случае начала боевых действий между Сербией и Косово России будет сложно оказать прямую военную поддержку сербским силам, сказал в интервью радио Sputnik политолог Беслан Хагба.Это связано с тем обстоятельством, что Сербия расположена в центре Европы и окружена странами, которые входят в Североатлантический альянс, считает политолог."Политикой, которую проводит Косово, руководят Соединенные Штаты Америки, можно считать, что Косово находится под протекторатом США. Свидетельство этому – выступление Энтони Блинкена, после которого ситуация приобрела более спокойный характер в этом регионе", – сказал Хагба.Он также добавил, что власти Косово недовольны тем, что жители сербской национальности могут пользоваться документами, которые выданы властями Сербии."Большинство сербов, живущих в Косово, обладают сербскими паспортами, они ездят в Сербию и обратно. Силы KFOR (международные силы под руководством НАТО – прим. ред.) которые расположены на границе, пропускали сербов по договоренности обеих стран. Но, однако власти Косово такой порядок вещей не устраивает, они считают, что на своей территории они могут проводить ту политику, которая выгодна им", – заметил политолог.Правительство самопровозглашенного Косово 31 июля сообщило, что на подконтрольной ему территории с понедельника перестают действовать выданные властями Сербии документы, их владельцам будет выдаваться временная справка на въезде.Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS "Республика Косово". Со своей стороны, власти Сербии не признают номера RKS на своей территории. По двустороннему соглашению, достигнутому осенью 2021 года, на въезде со стороны косовских КПП эту символику заклеивают стикерами с сербским гербом и буквами "КМ".После резкого роста градуса напряжения из-за новых правил власти Косово отложили на месяц введение запрета на въезд с сербскими документами и номерами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/kosovo--tochka-razrusheniya-evropy-1040655031.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/spetsoperatsiya-nato-v-serbii-otlozhena-do-sentyabrya-1040653579.html

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