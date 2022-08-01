https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/spetsoperatsiya-nato-v-serbii-otlozhena-do-sentyabrya-1040653579.html

Спецоперация НАТО в Сербии отложена до сентября

Спецоперация НАТО в Сербии отложена до сентября

31 июля 2022 года обстановка в самопровозглашенной республике Косово накалилась из-за того, что власти объявили об окончании срока действия сербских... 01.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-01T21:15+0300

2022-08-01T21:15+0300

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Рукотворный кризис на Балканах выгоден только американцам, пишет военный эксперт Александр Хроленко. Однако союзники по НАТО не готовы к повторению бомбардировок Белграда образца 1999 года, не желают гибнуть за "свободу и независимость" непризнанного Косово под ударами сербских авиации и артиллерии.Сербия и непризнанная Республика Косово в ночь с 31 июля на 1 августа оказались на грани вооруженного конфликта, с участием сил KFOR (международная миссия под эгидой НАТО). Власти в Приштине объявили об отмене с 1 августа на территории региона сербских документов и автомобильных номеров. Косово-албанская полиция заблокировала два КПП на дорогах, ведущих в центральную часть Сербии.Это вызвало возмущение сербов, проживающих в северной части Косово – стихийно началось сооружение баррикад. Приштина перебросила на административную линию с Сербией в Митровицу около 1000 спецназовцев-албанцев. Миссия НАТО (KFOR) заявила о готовности вмешаться в конфликт. Белград армейские части в Косово не вводил, и все же сербские истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-35 несколько часов находились в небе близ административной границы региона в готовности к удару.Военно-техническое сотрудничество с Россией позволило Сербии в последние годы значительно укрепить обороноспособность. Белград получил в дар от Москвы шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС, а также приобрел семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, шесть ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".Осенью 2020 года заключено соглашение об открытии в Сербии представительства Минобороны РФ – "для оказания поддержки и оперативного решения вопросов военно-технической помощи и военного сотрудничества". Россия поддерживает Сербию в ситуации вокруг непризнанного Косово. Москва подчеркивает, что требования властей края к проживающим там сербам не обоснованы.Происходящее в Косово похоже на этническую чистку в "мягкой" форме – сербов стараются выдавить, изгнать с территории края, который они считают сердцем своей страны.Деструктивная роль KFORВооруженные силы Сербии на Балканах считается "крепким орешком", в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower западные аналитики отвели ей 61 место. Для понимания: это на несколько ступеней выше, чем вооруженные силы гораздо большей численности, к примеру, Азербайджана и Казахстана.В боевом строю Сербской армии более 25 тысяч военнослужащих, 117 самолетов и вертолетов, 323 танка, 1133 единицы другой бронетехники, 406 ракетных установок (РСЗО), около 497 артиллерийских орудий. Сербия не имеет выхода к морю, и все же на Дунае действует речная флотилия в составе шести патрульных катеров, четырех минных тральщиков и двух понтонных батальонов. Белград обладает достаточной военной силой, чтобы навести порядок на всей территории страны, и значительно сократить количество косовских боевиков. Однако на стороне Приштины выступает коллективный Запад (длящийся веками конфликт между албанцами и сербами не раз подогревался со стороны).Международная миссия KFOR под руководством НАТО действует (на основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН 1999 года) не слишком успешно. Декларирует, но не обеспечивает в Косово "спокойную обстановку и свободу передвижения для всех общин".Контингент KFOR сегодня представляют 3775 военнослужащих из 28 стран-членов НАТО и их партнеров, в том числе Армения и Украина – по 40 военнослужащих, Молдова – 41, Румыния – 62, Латвия – 136, Польша – 247, Венгрия – 469 бойцов. Силы невеликие, впрочем, натовские миротворцы не завершили миром ни одной миссии в истории, вне зависимости от количества войск и лет.Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ и Североатлантический совет посетили миссию КФОР, консультативную группу и группу связи НАТО в Косово 7 июля, чтобы напомнить сербам о новой Стратегической концепции военного блока и стратегической важности региона Западных Балкан для Североатлантического альянса. И обострение ситуации в регионе 31 июля выглядит как следствие "заботы" США и НАТО. Американцы считают, что здесь можно безопасно "погегемонить".Коллективное давление Запада на Сербию с использованием косовских провокаций – попытка "мягкой силой" заставить Белград отказаться от неприятия санкций Евросоюза против России. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к "прагматичности в процессе признания Косова", поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.С другой стороны, глухие натовские угрозы Белграду в стиле 1990-х крайне опасны для всей Европы, которую одолевают сложнейшие военно-политические проблемы, турбулентность "украинского проекта" Соединенных Штатов. К боевым действиям на Балканах европейские страны НАТО не готовы. Москва считает применение необоснованных дискриминационных "правил" о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов – вытеснением государственных институтов, которые обеспечивают защиту прав сербских жителей от произвола радикалов.Поддержка России и ряда других стран, "корректная реакция" Евросоюза позволили на время отодвинуть рукотворный косовский кризис. И все же, проживающие в непризнанной республике Косово обладатели сербских документов должны будут с 1 сентября получать специальные разрешения на въезд и выезд (автовладельцы – заменить регистрационные номера на косовские) – это не решение проблемы. Присутствие на территории непризнанного Косово сил НАТО (KFOR) фактически гарантирует "размораживание" военного конфликта.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/kosovo-otlozhilo-vvedenie-zapreta-na-serbskie-dokumenty-1040622470.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/tanki-vozvraschayutsya-1039490812.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/kak-serbiya-udivila-mir-posle-bombardirovok-nato-1038339926.html

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мнение, авторы, косово, сербия, россия, сша