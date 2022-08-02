https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/bolee-80-sluchaev-covid-19-vyyavili-v-krasnodarskom-krae-za-sutki-1040659067.html

Более 80 случаев COVID-19 выявили в Краснодарском крае за сутки

Более 80 случаев COVID-19 выявили в Краснодарском крае за сутки

Накануне было выявлено более 200 зараженных COVID-19. Сейчас показатель заболеваемости равен 4684 зараженным на 100 тысяч населения. 02.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-02T12:13+0300

2022-08-02T12:13+0300

2022-08-02T13:20+0300

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СУХУМ, 2 авг – Sputnik. За сутки на Кубани коронавирус выявили у 84 человек, сообщает оперштаб Краснодарского края.Общее количество заболевших в Краснодаре составило 55 человек, в Анапе – пятеро, в Сочи и Новороссийске – по три заболевших.По сообщению оперштаба Краснодарского края, в стационаре проходят лечение 190 пациентов с подтвержденным диагнозом. На амбулаторном лечении с подозрением на заболевание COVID-19 находятся 2115 человек.За весь период пандемии было проведено 7 162 162 исследования, было выявлено 266249 случаев заражения. Всего в крае от коронавируса скончались 10 980 пациентов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/bolee-160-sluchaev-covid-19-vyyavili-v-krasnodarskom-krae-za-sutki-1040637750.html

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