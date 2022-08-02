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Более 80 случаев COVID-19 выявили в Краснодарском крае за сутки
Более 80 случаев COVID-19 выявили в Краснодарском крае за сутки
Накануне было выявлено более 200 зараженных COVID-19. Сейчас показатель заболеваемости равен 4684 зараженным на 100 тысяч населения. 02.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-02T12:13+0300
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СУХУМ, 2 авг – Sputnik. За сутки на Кубани коронавирус выявили у 84 человек, сообщает оперштаб Краснодарского края.Общее количество заболевших в Краснодаре составило 55 человек, в Анапе – пятеро, в Сочи и Новороссийске – по три заболевших.По сообщению оперштаба Краснодарского края, в стационаре проходят лечение 190 пациентов с подтвержденным диагнозом. На амбулаторном лечении с подозрением на заболевание COVID-19 находятся 2115 человек.За весь период пандемии было проведено 7 162 162 исследования, было выявлено 266249 случаев заражения. Всего в крае от коронавируса скончались 10 980 пациентов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/bolee-160-sluchaev-covid-19-vyyavili-v-krasnodarskom-krae-za-sutki-1040637750.html
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новости, коронавирусы, эпидемия
Более 80 случаев COVID-19 выявили в Краснодарском крае за сутки
12:13 02.08.2022 (обновлено: 13:20 02.08.2022)
Накануне было выявлено более 200 зараженных COVID-19. Сейчас показатель заболеваемости равен 4684 зараженным на 100 тысяч населения.
СУХУМ, 2 авг – Sputnik.
За сутки на Кубани коронавирус выявили у 84 человек, сообщает
оперштаб Краснодарского края.
Вирус обнаружили у 60 женщин и 24 мужчин в возрасте до 86 лет. Пятеро пациентов – дети.
Общее количество заболевших в Краснодаре составило 55 человек, в Анапе – пятеро, в Сочи и Новороссийске – по три заболевших.
По сообщению оперштаба Краснодарского края, в стационаре проходят лечение 190 пациентов с подтвержденным диагнозом. На амбулаторном лечении с подозрением на заболевание COVID-19 находятся 2115 человек.
За весь период пандемии было проведено 7 162 162 исследования, было выявлено 266249 случаев заражения. Всего в крае от коронавируса скончались 10 980 пациентов.