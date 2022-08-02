https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/plan-po-tamozhennym-platezham-za-iyul-vypolnen-na-108-1040669179.html

План по таможенным платежам за июль выполнен на 108%

План по таможенным платежам за июль выполнен на 108%

План за семь месяцев текущего года выполнен на 128%, сумма перевыполнения составила 355,5 миллиона рублей. 02.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-02T18:26+0300

2022-08-02T18:26+0300

2022-08-02T18:26+0300

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СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Сумма начислений таможенных платежей за июль 2022 года составила 259,4 миллиона рублей при плане в 239,3 миллиона, сообщает пресс-служба ГТК Абхазии.Всего за семь месяцев 2022 года, таможенными органами в бюджет Абхазии начислено более 1,6 миллиарда рублей. В сравнении с показателями за семь месяцев прошлого года, сумма начислений увеличилась на 183,4 миллиона рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/plan-po-tamozhennym-platezham-vypolnen-na-135-v-iyune-1039964763.html

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новости, абхазия, таможня, платежи