https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/plan-po-tamozhennym-platezham-za-iyul-vypolnen-na-108-1040669179.html
План по таможенным платежам за июль выполнен на 108%
План по таможенным платежам за июль выполнен на 108%
План за семь месяцев текущего года выполнен на 128%, сумма перевыполнения составила 355,5 миллиона рублей. 02.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-02T18:26+0300
2022-08-02T18:26+0300
2022-08-02T18:26+0300
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СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Сумма начислений таможенных платежей за июль 2022 года составила 259,4 миллиона рублей при плане в 239,3 миллиона, сообщает пресс-служба ГТК Абхазии.Всего за семь месяцев 2022 года, таможенными органами в бюджет Абхазии начислено более 1,6 миллиарда рублей. В сравнении с показателями за семь месяцев прошлого года, сумма начислений увеличилась на 183,4 миллиона рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/plan-po-tamozhennym-platezham-vypolnen-na-135-v-iyune-1039964763.html
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новости, абхазия, таможня, платежи
План по таможенным платежам за июль выполнен на 108%
План за семь месяцев текущего года выполнен на 128%, сумма перевыполнения составила 355,5 миллиона рублей.
СУХУМ, 2 авг – Sputnik.
Сумма начислений таможенных платежей за июль 2022 года составила 259,4 миллиона рублей при плане в 239,3 миллиона, сообщает
пресс-служба ГТК Абхазии.
План за этот период был выполнен на 108%. В сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года объем начислений увеличился на 7,1 миллионов рублей.
Всего за семь месяцев 2022 года, таможенными органами в бюджет Абхазии начислено более 1,6 миллиарда рублей. В сравнении с показателями за семь месяцев прошлого года, сумма начислений увеличилась на 183,4 миллиона рублей.