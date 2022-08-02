https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-3-avgusta-1040665467.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 августа

Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 августа

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием юго-восточной периферии северо-западного антициклона. 02.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-02T16:02+0300

2022-08-02T16:02+0300

2022-08-02T16:02+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 2 авг – Sputnik. В среду, 3 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь с грозой, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии