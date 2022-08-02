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Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 августа
Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 августа
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием юго-восточной периферии северо-западного антициклона. 02.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-02T16:02+0300
2022-08-02T16:02+0300
2022-08-02T16:02+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 2 авг – Sputnik. В среду, 3 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь с грозой, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 августа
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием юго-восточной периферии северо-западного антициклона.
СУХУМ, 2 авг – Sputnik. В среду, 3 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь с грозой, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.