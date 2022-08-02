https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/sudno-s-ukrainskim-zernom-dosmotryat-v-stambule-1040659605.html
Судно с украинским зерном досмотрят в Стамбуле
Судно с украинским зерном досмотрят в Стамбуле
Соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о вывозе украинского зерна были подписаны в Стамбуле 22 июля. Для этого был создан безопасный... 02.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-02T14:10+0300
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СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Комиссия досмотрит судно с зерном, которое вчера вышло из порта в Одессе, когда оно прибудет в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Объединенного координационного центра в Стамбуле Озджана Алтунбулака.В состав проверяющей комиссии войдут представители России, Украины, Турции и ООН.Координационный центр в столице Турции будет отслеживать прохождение корабля при помощи спутников. После проверки корабль продолжит свой путь в Ливан.22 июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.Документ подписали представители России, Украины, Турции и ООН, он предполагает вывоз украинского зерна и удобрений по Черному морю. Пунктами отправки станут три порта – Одесса, Черноморск и Южный.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/pervoe-sudno-s-zernom-pokinulo-ukrainskiy-port-1040621795.html
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Судно с украинским зерном досмотрят в Стамбуле
14:10 02.08.2022 (обновлено: 14:51 02.08.2022)
Соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о вывозе украинского зерна были подписаны в Стамбуле 22 июля. Для этого был создан безопасный коридор из трех портов — Одесса, Черноморск и Южный.
СУХУМ, 2 авг – Sputnik
. Комиссия досмотрит судно с зерном, которое вчера вышло из порта в Одессе, когда оно прибудет в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на координатора Объединенного координационного центра в Стамбуле Озджана Алтунбулака.
В состав проверяющей комиссии войдут представители России, Украины, Турции и ООН.
Ранее Минобороны России сообщало, что судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженное кукурузой, вышло из Одесского порта в 9:20 по московскому времени и прибудет в Стамбул 2 августа.
Координационный центр в столице Турции будет отслеживать прохождение корабля при помощи спутников. После проверки корабль продолжит свой путь в Ливан.
22 июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Документ подписали представители России, Украины, Турции и ООН, он предполагает вывоз украинского зерна и удобрений по Черному морю. Пунктами отправки станут три порта – Одесса, Черноморск и Южный.