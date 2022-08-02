https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/sudno-s-ukrainskim-zernom-dosmotryat-v-stambule-1040659605.html

Судно с украинским зерном досмотрят в Стамбуле

Судно с украинским зерном досмотрят в Стамбуле

Соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о вывозе украинского зерна были подписаны в Стамбуле 22 июля. Для этого был создан безопасный... 02.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Комиссия досмотрит судно с зерном, которое вчера вышло из порта в Одессе, когда оно прибудет в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Объединенного координационного центра в Стамбуле Озджана Алтунбулака.В состав проверяющей комиссии войдут представители России, Украины, Турции и ООН.Координационный центр в столице Турции будет отслеживать прохождение корабля при помощи спутников. После проверки корабль продолжит свой путь в Ливан.22 июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.Документ подписали представители России, Украины, Турции и ООН, он предполагает вывоз украинского зерна и удобрений по Черному морю. Пунктами отправки станут три порта – Одесса, Черноморск и Южный.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/pervoe-sudno-s-zernom-pokinulo-ukrainskiy-port-1040621795.html

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