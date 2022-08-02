https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/teymuraz-khishba-obsudil-v-moskve-vopros-bezopasnosti-rossiyskikh-turistov-v-abkhazii-1040663718.html

Теймураз Хишба обсудил в Москве вопрос безопасности российских туристов в Абхазии

Теймураз Хишба обсудил в Москве вопрос безопасности российских туристов в Абхазии

Кроме того, на встрече с председателем Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Дмитрием Давыденко Теймураз Хишба обсудил вопрос проведения... 02.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-02T14:45+0300

2022-08-02T14:45+0300

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СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба во время рабочего визита в Москву встретился с председателем Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Дмитрием Давыденко. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма.Кроме того, Давыденко поблагодарил министра туризма Абхазии за помощь и поддержку, которые ведомство оказывает путешественникам из России, оказавшимся в сложных ситуациях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/vzaimnyy-interes-koltashov-ob-investitsiyakh-v-tursferu-i-v-energetiku-abkhazii--1040624978.html

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