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Теймураз Хишба обсудил в Москве вопрос безопасности российских туристов в Абхазии
Теймураз Хишба обсудил в Москве вопрос безопасности российских туристов в Абхазии
Кроме того, на встрече с председателем Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Дмитрием Давыденко Теймураз Хишба обсудил вопрос проведения... 02.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-02T14:45+0300
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СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба во время рабочего визита в Москву встретился с председателем Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Дмитрием Давыденко. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма.Кроме того, Давыденко поблагодарил министра туризма Абхазии за помощь и поддержку, которые ведомство оказывает путешественникам из России, оказавшимся в сложных ситуациях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/vzaimnyy-interes-koltashov-ob-investitsiyakh-v-tursferu-i-v-energetiku-abkhazii--1040624978.html
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Теймураз Хишба обсудил в Москве вопрос безопасности российских туристов в Абхазии
14:45 02.08.2022 (обновлено: 15:33 02.08.2022)
Кроме того, на встрече с председателем Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Дмитрием Давыденко Теймураз Хишба обсудил вопрос проведения инвестиционного форума в Абхазии.
СУХУМ, 2 авг – Sputnik
. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба во время рабочего визита в Москву встретился с председателем Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Дмитрием Давыденко. Об этом сообщает
пресс-служба Минтуризма.
"На встрече обсуждались вопросы безопасности российских туристов, а также проведение инвестиционного форума в Абхазии", – говорится в сообщении.
Кроме того, Давыденко поблагодарил министра туризма Абхазии за помощь и поддержку, которые ведомство оказывает путешественникам из России, оказавшимся в сложных ситуациях.