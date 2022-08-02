https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/verkhovnyy-sud-rossii-priznal-batalon-azov-terroristicheskoy-organizatsiey-1040667472.html

Верховный суд России признал батальон "Азов" террористической организацией

Верховный суд России признал батальон "Азов" террористической организацией

Против некоторых боевиков "Азова" в России уже уже возбуждались уголовные дела по статьям об экстремизме и наемничестве. 02.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-02T16:54+0300

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СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Верховный суд России признал украинский националистический батальон "Азов" террористической организацией. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.Большая часть заседания суда проходила без присутствия прессы, так как там были представлены материалы под грифом "секретно". Но журналисты присутствовали на допросе экспертов, которые рассказали, что идеология нацбатальона включает "экстремальный биологический расизм" (признание других рас иным биологическим видом - ред.), планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права.В вину членов батальона вменяется участие в военных преступлениях, в том числе в обстрелах жилых домов, запугивании русскоязычных жителей Украины, нападении на представителей нацменьшинств.После решения суда они могут быть привлечены к ответственности как пособники, участники и организаторы террористической организации. При этом закон освобождает от ответственности тех, кто добровольно выйдет из рядов батальона, разумеется, до начала следственных действий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/sk-rossii-vozbudil-delo-po-faktu-obstrela-kolonii-s-voennoplennymi-v-elenovke-1040589834.html

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