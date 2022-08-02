https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/vks-rossii-unichtozhili-okolo-250-naemnikov-iz-inostrannogo-legiona-na-ukraine-1040666950.html

ВКС России уничтожили около 250 наемников из "Иностранного легиона" на Украине

ВКС России уничтожили около 250 наемников из "Иностранного легиона" на Украине

Российское оборонное ведомство ранее сообщало, что всего на Украину приехало более семи тысяч человек из 60 стран, но за время спецоперации их количество... 02.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-02T17:19+0300

2022-08-02T17:19+0300

2022-08-02T17:55+0300

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СУХУМ, 2 авг – Sputnik. ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации украинского "Иностранного легиона" в Николаеве, в результате чего уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники. Об этом сообщает Минобороны России.В результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска, уничтожено более 130 националистов. Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек покинули позиции и убыли в Сумскую область, где их разоружили и признали дезертирами.Минобороны также сообщило, что из-за больших потерь в районе населенного пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и был практически уничтожен.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки уничтожено пять пунктов управления, в том числе 36-й бригады морской пехоты, 92-й механизированной бригады, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах. Помимо этого, поражены семь складов боеприпасов в ДНР, в Запорожской области и в Николаеве.В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи гаубиц "Гиацинт" в ДНР. Кроме того, подавлено четыре взвода РСЗО "Град" и девять артиллерийских взводов на огневых позициях в ДНР, Запорожской, Николаевской и Харьковской областях.Средства ПВО России за сутки сбили пять украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях. Также перехвачено два реактивных снаряда РСЗО "Ураган" в районе Херсона.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/rossiyskie-voyska-unichtozhili-dve-rszo-himars-v-kharkove-1040634142.html

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