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Абхазия может стать транзитным узлом, считает Бжания
Абхазия может стать транзитным узлом, считает Бжания
В условиях экономических санкций и разрыва логистических связей в мире ведется поиск новых торговых и грузовых маршрутов. 03.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-03T12:10+0300
2022-08-03T12:10+0300
2022-08-03T12:30+0300
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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Географическое положение позволяет Абхазии стать транзитным хабом, но для реализации этого потенциала необходимо привести в порядок транспортную инфраструктуру. Об этом президент республики Аслан Бжания сказал в интервью Телеграм-каналу Sputnik Ближнее зарубежье.Президент отметил, что сейчас, когда в отношении России действуют экономические санкции, вопрос альтернативных транзитов стал особенно актуальным, но он требует серьезных вложений."Мы готовы в этом направлении работать, интерес уже есть, в том числе у российского бизнеса. Какие-то шаги мы сделали самостоятельно: в ближайшее время вводится в эксплуатацию контейнерная площадка в порту. Она была построена абхазскими бизнесменами, они очень оперативно на это отреагировали. Я знаю, у них уже есть заказы на перевозку товаров", – сообщил он.У Абхазии есть перспективы и возможности развиваться в этом направлении при поддержке России, уверен Бжания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/takie-obstoyatelstva-varov-ob-obespechenii-abkhazii-produktami-privlechenii-investitsiy-1040355583.html
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новости, транзит, экономика, грузы, перевозки, транспорт, бизнес
Абхазия может стать транзитным узлом, считает Бжания
12:10 03.08.2022 (обновлено: 12:30 03.08.2022)
В условиях экономических санкций и разрыва логистических связей в мире ведется поиск новых торговых и грузовых маршрутов.
СУХУМ, 3 авг – Sputnik.
Географическое положение позволяет Абхазии стать транзитным хабом, но для реализации этого потенциала необходимо привести в порядок транспортную инфраструктуру. Об этом президент республики Аслан Бжания сказал в интервью Телеграм-каналу Sputnik Ближнее зарубежье
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"Мы имеем несколько портов, их мощности не такие большие, но это дело времени и желания. Через Абхазию проходит сквозная железная дорога, часть путей разобрана, но это тоже можно было бы восстановить, автомобильное сообщение через Абхазию с другими государствами – Грузией, Арменией, Ираном, Азербайджаном. Логистика очень удобна", – пояснил он.
Президент отметил, что сейчас, когда в отношении России действуют экономические санкции, вопрос альтернативных транзитов стал особенно актуальным, но он требует серьезных вложений.
"Мы готовы в этом направлении работать, интерес уже есть, в том числе у российского бизнеса. Какие-то шаги мы сделали самостоятельно: в ближайшее время вводится в эксплуатацию контейнерная площадка в порту. Она была построена абхазскими бизнесменами, они очень оперативно на это отреагировали. Я знаю, у них уже есть заказы на перевозку товаров", – сообщил он.
У Абхазии есть перспективы и возможности развиваться в этом направлении при поддержке России, уверен Бжания.