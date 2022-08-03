https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/abkhaziya-mozhet-stat-tranzitnym-uzlom-schitaet-bzhaniya-1040675972.html

Абхазия может стать транзитным узлом, считает Бжания

Абхазия может стать транзитным узлом, считает Бжания

В условиях экономических санкций и разрыва логистических связей в мире ведется поиск новых торговых и грузовых маршрутов. 03.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-03T12:10+0300

2022-08-03T12:10+0300

2022-08-03T12:30+0300

в абхазии

новости

транзит

экономика

грузы

перевозки

транспорт

бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/07/1032170738_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_11e973b45aa5850801a23d1a070bd007.jpg

СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Географическое положение позволяет Абхазии стать транзитным хабом, но для реализации этого потенциала необходимо привести в порядок транспортную инфраструктуру. Об этом президент республики Аслан Бжания сказал в интервью Телеграм-каналу Sputnik Ближнее зарубежье.Президент отметил, что сейчас, когда в отношении России действуют экономические санкции, вопрос альтернативных транзитов стал особенно актуальным, но он требует серьезных вложений."Мы готовы в этом направлении работать, интерес уже есть, в том числе у российского бизнеса. Какие-то шаги мы сделали самостоятельно: в ближайшее время вводится в эксплуатацию контейнерная площадка в порту. Она была построена абхазскими бизнесменами, они очень оперативно на это отреагировали. Я знаю, у них уже есть заказы на перевозку товаров", – сообщил он.У Абхазии есть перспективы и возможности развиваться в этом направлении при поддержке России, уверен Бжания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/takie-obstoyatelstva-varov-ob-obespechenii-abkhazii-produktami-privlechenii-investitsiy-1040355583.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, транзит, экономика, грузы, перевозки, транспорт, бизнес