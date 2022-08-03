https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/bolee-300-sluchaev-zarazheniya-covid-19-vyyavili-na-kubani-1040684855.html

Более 300 случаев заражения COVID-19 выявили на Кубани

Более 300 случаев заражения COVID-19 выявили на Кубани

Накануне было выявлено 84 случая зараженных COVID-19, сейчас показатель заболеваемости равен 4691 зараженным на 100 тысяч населения. 03.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-03T14:52+0300

2022-08-03T14:52+0300

2022-08-03T16:48+0300

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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. На Кубани за сутки коронавирус выявили у 378 человек, сообщает оперштаб Краснодарского края.Общее количество заболевших в Краснодаре составило 107 человек, в Сочи – 51, в Новороссийске – 36, в Анапе – 19. По 17 заболевших в Северском и Тихорецком районах, по 13 – в Горячем Ключе и Павловском, 11 – в Тимашевском.На сегодняшний день в стационаре проходят лечение 189 пациента. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 2301 человек, из них с подтвержденным диагнозом 1677 жителей. За весь период пандемии было проведено 7 164 779 проведено лабораторных исследований. Было выявлено 266 627 случаев COVID-19, 253 780 человека выписались с выздоровлением. Всего в крае от коронавируса скончались 10 981 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/riski-zarazheniya-covid-19-uvelichivayutsya-zayavil-rospotrebnadzor-1040676715.html

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