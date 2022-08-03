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Бжания: аэропорт – ключевой вопрос для Абхазии
Бжания: аэропорт – ключевой вопрос для Абхазии
Работа по запуску Сухумского аэропорта с участием российского инвестора началась в 2018 году, готовится проектно-сметная документация. 03.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-03T10:05+0300
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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Аэропорт – это ключевой вопрос в плане развития экономики Абхазии, сказал президент республики Аслан Бжания в интервью Телеграм-каналу Sputnik Ближнее зарубежье.В этом вопросе есть хорошее продвижение, сейчас идет проектирование, заявил президент."Мы планируем, что в 2024 году аэропорт города Сухум будет восстановлен и приступит к работе. Планируется несколько этапов, в зависимости от пассажирского потока. Первый этап – комплекс в 10 тысяч квадратных метров с возможностью его расширения", –заявил Бжания.Кроме того, по мнению президента аэропорт, который находится в восточной части Абхазии, станет импульсом для развития этого региона."Месторасположение аэропорта очень выгодное, удобное для летчиков. Одна полоса очень большая, но заходить можно с двух сторон. По погодным условиям, аэропорт города Сухум практически не закрывается, к сожалению, в Сочи так бывает", – отметил Бжания.Сухумский аэропорт был построен в 60-е годы. До начала 90-х из него совершались авиарейсы во многие города Советского Союза. Работа по запуску сухумского аэропорта началась в 2018 году с привлечением российского инвестора для подготовки проектно-сметной документации. После открытия аэропорт сможет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки и использоваться для грузоперевозок.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/ozgan-obsudila-s-glavoy-minekonomrazvitiya-rossii-zapusk-aeroporta-sukhuma-1040242435.html
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Бжания: аэропорт – ключевой вопрос для Абхазии
10:05 03.08.2022 (обновлено: 10:16 03.08.2022)
Работа по запуску Сухумского аэропорта с участием российского инвестора началась в 2018 году, готовится проектно-сметная документация.
СУХУМ, 3 авг – Sputnik.
Аэропорт – это ключевой вопрос в плане развития экономики Абхазии, сказал президент республики Аслан Бжания в интервью Телеграм-каналу Sputnik Ближнее зарубежье
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"Аэропорт играет не только экономическую роль. Он имеет для нас, прежде всего, психологическое, моральное значение. Нам нужны мосты с Россией, нам не нужны стены, мы не имеем права их возводить, мы этого делать не будем. А воздушный мост между такими прекрасными городами как Сухум и Москва – крайне необходим", – считает глава государства.
В этом вопросе есть хорошее продвижение, сейчас идет проектирование, заявил президент.
"Мы планируем, что в 2024 году аэропорт города Сухум будет восстановлен и приступит к работе. Планируется несколько этапов, в зависимости от пассажирского потока. Первый этап – комплекс в 10 тысяч квадратных метров с возможностью его расширения", –заявил Бжания.
Кроме того, по мнению президента аэропорт, который находится в восточной части Абхазии, станет импульсом для развития этого региона.
"Месторасположение аэропорта очень выгодное, удобное для летчиков. Одна полоса очень большая, но заходить можно с двух сторон. По погодным условиям, аэропорт города Сухум практически не закрывается, к сожалению, в Сочи так бывает", – отметил Бжания.
Сухумский аэропорт был построен в 60-е годы. До начала 90-х из него совершались авиарейсы во многие города Советского Союза. Работа по запуску сухумского аэропорта началась в 2018 году с привлечением российского инвестора для подготовки проектно-сметной документации. После открытия аэропорт сможет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки и использоваться для грузоперевозок.