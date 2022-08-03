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Бжания: аэропорт – ключевой вопрос для Абхазии

Бжания: аэропорт – ключевой вопрос для Абхазии

Работа по запуску Сухумского аэропорта с участием российского инвестора началась в 2018 году, готовится проектно-сметная документация. 03.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Аэропорт – это ключевой вопрос в плане развития экономики Абхазии, сказал президент республики Аслан Бжания в интервью Телеграм-каналу Sputnik Ближнее зарубежье.В этом вопросе есть хорошее продвижение, сейчас идет проектирование, заявил президент."Мы планируем, что в 2024 году аэропорт города Сухум будет восстановлен и приступит к работе. Планируется несколько этапов, в зависимости от пассажирского потока. Первый этап – комплекс в 10 тысяч квадратных метров с возможностью его расширения", –заявил Бжания.Кроме того, по мнению президента аэропорт, который находится в восточной части Абхазии, станет импульсом для развития этого региона."Месторасположение аэропорта очень выгодное, удобное для летчиков. Одна полоса очень большая, но заходить можно с двух сторон. По погодным условиям, аэропорт города Сухум практически не закрывается, к сожалению, в Сочи так бывает", – отметил Бжания.Сухумский аэропорт был построен в 60-е годы. До начала 90-х из него совершались авиарейсы во многие города Советского Союза. Работа по запуску сухумского аэропорта началась в 2018 году с привлечением российского инвестора для подготовки проектно-сметной документации. После открытия аэропорт сможет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки и использоваться для грузоперевозок.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/ozgan-obsudila-s-glavoy-minekonomrazvitiya-rossii-zapusk-aeroporta-sukhuma-1040242435.html

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абхазия, россия, авиасообщения, новости, сухумский аэропорт