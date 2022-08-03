https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/bzhaniya-energetika-abkhazii-perezhivaet-tyazheleyshie-vremena-1040675827.html
Бжания: энергетика Абхазии переживает тяжелейшие времена
Бжания: энергетика Абхазии переживает тяжелейшие времена
Абхазия испытывает дефицит электроэнергии на фоне износа распределительных сетей и ограниченных возможностей генерации. 03.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-03T11:45+0300
2022-08-03T11:45+0300
2022-08-03T11:45+0300
в абхазии
новости
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Абхазская энергетика переживает тяжелейшие времена, заявил в интервью Телеграм-каналу Sputnik Ближнее зарубежье президент республики Аслан Бжания.Бжания сообщил, что подготовлена дорожная карта по выводу энергетики из кризиса, в соответствии с которой разработана новая тарифная политика, программа по установлению приборов учета потребления электроэнергии."Это очень важно, потому что практика показала, что там, где установлены приборы учета, собираемость очень высокая. Эта программа не дешевая, она стоит несколько миллиардов рублей, но она нами утверждена, частично определены источники финансирования, в том числе помощь будет оказывать Российская Федерация. В течение трех лет программа должна быть реализована", – подчеркнул Бжания.Он также добавил, что в плачевном состоянии находится электросетевое хозяйство, трансформаторные подстанции – из 42 более 30 требуют серьезного капитального ремонта."Все сроки эксплуатации уже истекли, это оборудование 60-70-х годов. Поэтапно эту проблему будем решать, она у нас обозначена как приоритетная", – заверил президент.Аслан Бжания также не исключил возможности развития в республике негосударственных объектов генерации.Бжания находится с рабочим визитом в Москве. Глава государства провел встречи в правительстве и Администрации президента России, где обсуждались вопросы взаимодействия двух стран.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/frolov-ob-energeticheskoy-dorozhnoy-karte-abkhazii-nuzhno-stavit-bolshe-schetchikov--1040249484.html
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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Бжания: энергетика Абхазии переживает тяжелейшие времена
Абхазия испытывает дефицит электроэнергии на фоне износа распределительных сетей и ограниченных возможностей генерации.
СУХУМ, 3 авг – Sputnik.
Абхазская энергетика переживает тяжелейшие времена, заявил в интервью Телеграм-каналу Sputnik Ближнее зарубежье
президент республики Аслан Бжания.
"Все это имело накопительный эффект, в силу объективных и субъективных причин не принимались необходимые управленческие решения. Сейчас мы столкнулись с этой большой проблемой, Россия оказывает нам серьезную поддержку. Кстати, в прошлом году вся эта поддержка носила безвозмездный характер. Но это не может без конца продолжаться, поэтому мы сейчас занимаемся проблемой энергетики, рассчитывая на поддержку России", – отметил он.
Бжания сообщил, что подготовлена дорожная карта по выводу энергетики из кризиса, в соответствии с которой разработана новая тарифная политика, программа по установлению приборов учета потребления электроэнергии.
"Это очень важно, потому что практика показала, что там, где установлены приборы учета, собираемость очень высокая. Эта программа не дешевая, она стоит несколько миллиардов рублей, но она нами утверждена, частично определены источники финансирования, в том числе помощь будет оказывать Российская Федерация. В течение трех лет программа должна быть реализована", – подчеркнул Бжания.
Он также добавил, что в плачевном состоянии находится электросетевое хозяйство, трансформаторные подстанции – из 42 более 30 требуют серьезного капитального ремонта.
"Все сроки эксплуатации уже истекли, это оборудование 60-70-х годов. Поэтапно эту проблему будем решать, она у нас обозначена как приоритетная", – заверил президент.
Аслан Бжания также не исключил возможности развития в республике негосударственных объектов генерации.
"Если найдутся бизнесмены, которые захотели бы реализовать у нас такие проекты, мы им будем оказывать всяческую поддержку, законом это не запрещается. Но пока таких предложений не было", – сказал он.
Бжания находится с рабочим визитом в Москве. Глава государства провел встречи в правительстве и Администрации президента России, где обсуждались вопросы взаимодействия двух стран.