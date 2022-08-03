https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/bzhaniya-energetika-abkhazii-perezhivaet-tyazheleyshie-vremena-1040675827.html

Бжания: энергетика Абхазии переживает тяжелейшие времена

Бжания: энергетика Абхазии переживает тяжелейшие времена

Абхазия испытывает дефицит электроэнергии на фоне износа распределительных сетей и ограниченных возможностей генерации. 03.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-03T11:45+0300

2022-08-03T11:45+0300

2022-08-03T11:45+0300

в абхазии

новости

проблемы энергетической отрасли в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/02/1031755776_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d8eee0314bb1306c324e8c42e6c38b48.jpg

СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Абхазская энергетика переживает тяжелейшие времена, заявил в интервью Телеграм-каналу Sputnik Ближнее зарубежье президент республики Аслан Бжания.Бжания сообщил, что подготовлена дорожная карта по выводу энергетики из кризиса, в соответствии с которой разработана новая тарифная политика, программа по установлению приборов учета потребления электроэнергии."Это очень важно, потому что практика показала, что там, где установлены приборы учета, собираемость очень высокая. Эта программа не дешевая, она стоит несколько миллиардов рублей, но она нами утверждена, частично определены источники финансирования, в том числе помощь будет оказывать Российская Федерация. В течение трех лет программа должна быть реализована", – подчеркнул Бжания.Он также добавил, что в плачевном состоянии находится электросетевое хозяйство, трансформаторные подстанции – из 42 более 30 требуют серьезного капитального ремонта."Все сроки эксплуатации уже истекли, это оборудование 60-70-х годов. Поэтапно эту проблему будем решать, она у нас обозначена как приоритетная", – заверил президент.Аслан Бжания также не исключил возможности развития в республике негосударственных объектов генерации.Бжания находится с рабочим визитом в Москве. Глава государства провел встречи в правительстве и Администрации президента России, где обсуждались вопросы взаимодействия двух стран.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/frolov-ob-energeticheskoy-dorozhnoy-karte-abkhazii-nuzhno-stavit-bolshe-schetchikov--1040249484.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии