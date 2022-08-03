https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/bzhaniya-o-pogranpunkte-na-psou-arkhaichen-i-ne-sootvetstvuet-bratskim-otnosheniyam-1040674469.html

Бжания о погранпункте на Псоу: архаичен и не соответствует братским отношениям

Бжания о погранпункте на Псоу: архаичен и не соответствует братским отношениям

Между Россией и Абхазией действует единственный пограничный переход через реку Псоу, в пиковые сезонные нагрузки на нем скапливаются большие автомобильные... 03.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-03T09:05+0300

2022-08-03T09:05+0300

2022-08-03T11:41+0300

в абхазии

абхазия

россия

кпп "псоу"

государственная граница

аслан бжания

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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Архаичным и не соответствующим братским отношениям назвал президент Абхазии Аслан Бжания режим работы пограничного пункта пропуска на Псоу. Об этом он заявил, комментируя в интервью Телеграм-каналу Sputnik Ближнее зарубежье вопрос с упрощением пересечения абхазо-российской госграницы."Поэтому нахождение между нами такого пункта пропуска, я считаю, архаичным, и не соответствует современному этапу наших братских отношений", – сказал глава государства.Он напомнил что в договоре о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года есть пункт, который предусматривает обеспечение свободного пересечения границы."Вот этот пункт не реализован по разным причинам. И мы хотели бы его реализовать", – сказал Бжания.По прогнозам главы государства, на решение этого вопроса потребуется несколько лет.Бжания отметил, что пограничную безопасность республики абхазские пограничники обеспечивают совместно со своими российскими коллегами. Он пояснил, что вдоль госграницы с Грузией по реке Ингур стоят абхазские и российские пограничные заставы, морское и воздушное пространства охраняются.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/edinstvennyy-vykhod-v-mir-gvindzhiya-ob-uproschenii-perekhoda-abkhazo-rossiyskoy-granitsy-1039706634.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, россия, кпп "псоу", государственная граница, аслан бжания