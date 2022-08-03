https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/bzhaniya-o-pogranpunkte-na-psou-arkhaichen-i-ne-sootvetstvuet-bratskim-otnosheniyam-1040674469.html
Бжания о погранпункте на Псоу: архаичен и не соответствует братским отношениям
Бжания о погранпункте на Псоу: архаичен и не соответствует братским отношениям
Между Россией и Абхазией действует единственный пограничный переход через реку Псоу, в пиковые сезонные нагрузки на нем скапливаются большие автомобильные... 03.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-03T09:05+0300
2022-08-03T09:05+0300
2022-08-03T11:41+0300
в абхазии
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кпп "псоу"
государственная граница
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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Архаичным и не соответствующим братским отношениям назвал президент Абхазии Аслан Бжания режим работы пограничного пункта пропуска на Псоу. Об этом он заявил, комментируя в интервью Телеграм-каналу Sputnik Ближнее зарубежье вопрос с упрощением пересечения абхазо-российской госграницы."Поэтому нахождение между нами такого пункта пропуска, я считаю, архаичным, и не соответствует современному этапу наших братских отношений", – сказал глава государства.Он напомнил что в договоре о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года есть пункт, который предусматривает обеспечение свободного пересечения границы."Вот этот пункт не реализован по разным причинам. И мы хотели бы его реализовать", – сказал Бжания.По прогнозам главы государства, на решение этого вопроса потребуется несколько лет.Бжания отметил, что пограничную безопасность республики абхазские пограничники обеспечивают совместно со своими российскими коллегами. Он пояснил, что вдоль госграницы с Грузией по реке Ингур стоят абхазские и российские пограничные заставы, морское и воздушное пространства охраняются.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/edinstvennyy-vykhod-v-mir-gvindzhiya-ob-uproschenii-perekhoda-abkhazo-rossiyskoy-granitsy-1039706634.html
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Бжания о погранпункте на Псоу: архаичен и не соответствует братским отношениям
09:05 03.08.2022 (обновлено: 11:41 03.08.2022)
Между Россией и Абхазией действует единственный пограничный переход через реку Псоу, в пиковые сезонные нагрузки на нем скапливаются большие автомобильные очереди.
СУХУМ, 3 авг – Sputnik.
Архаичным и не соответствующим братским отношениям назвал президент Абхазии Аслан Бжания режим работы пограничного пункта пропуска на Псоу. Об этом он заявил, комментируя в интервью Телеграм-каналу Sputnik Ближнее зарубежье
вопрос с упрощением пересечения абхазо-российской госграницы.
"Поэтому нахождение между нами такого пункта пропуска, я считаю, архаичным, и не соответствует современному этапу наших братских отношений", – сказал глава государства.
Он напомнил что в договоре о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года есть пункт, который предусматривает обеспечение свободного пересечения границы.
"Вот этот пункт не реализован по разным причинам. И мы хотели бы его реализовать", – сказал Бжания.
По прогнозам главы государства, на решение этого вопроса потребуется несколько лет.
"Я думаю, к 2024 году ситуация на пункте пропуска поменяется. Я на это рассчитываю. Потому что это, конечно, нехорошо, когда несколько часов на границе люди простаивают. Это нехорошо, еще и потому что 99% тех, кто пересекает границу – это граждане России. Мы же тоже имеем российское гражданство, абсолютное большинство граждан Абхазии. И такой режим пункта пропуска не оправдан", – подчеркнул президент.
Бжания отметил, что пограничную безопасность республики абхазские пограничники обеспечивают совместно со своими российскими коллегами. Он пояснил, что вдоль госграницы с Грузией по реке Ингур стоят абхазские и российские пограничные заставы, морское и воздушное пространства охраняются.