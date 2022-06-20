https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/edinstvennyy-vykhod-v-mir-gvindzhiya-ob-uproschenii-perekhoda-abkhazo-rossiyskoy-granitsy-1039706634.html

Единственный выход в мир: Гвинджия об упрощении перехода абхазо-российской границы

Единственный выход в мир: Гвинджия об упрощении перехода абхазо-российской границы

В понедельник в Медиацентре МИД Абхазии в онлайн-формате состоялось первое заседание абхазо-российской рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения... 20.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-20T18:05+0300

2022-06-20T18:05+0300

2022-06-20T18:05+0300

в абхазии

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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Актуальность упрощения режима пересечения абхазо-российской границы невозможно недооценить – это единственный выход для наших граждан в мир, сказал в интервью радио Sputnik помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия.Гвинджия отметил, что между Абхазией и Россией подписано много соглашений, страны связывают союзничество и дружба, единые ценности, единое валютное пространство."На фоне этого, граница между нами даже жестче, чем между Россией и Эстонией, например. Это всегда вызывает вопросы, во-первых, это неудобно, во-вторых, это вызывает стресс, каждый раз пересекая границу, наши граждане ощущают себя, как будто они совершают какое-то преступление. Надо поблагодарить представителей нашего Парламента, так как они активно взялись за решение этой проблемы, за то, что они поехали и встретились со своими коллегами в Государственной Думе", - заметил помощник президента.Помимо КПП на абхазо-российской границе, должны существовать другие "двери" для перемещения граждан, убежден он."Нам нужен морской порт, аэропорт – это то, о чем всегда в своих выступлениях говорит президент. Мы должны привлекать инвестиции в Абхазию, привлекая инвестиции, мы сможем расширять нашу инфраструктуру также пограничную. Если говорить о развитии КПП "Псоу", да, он требует развития. Добавить пропускные пункты – это ускорит в какой-то степени, но может быть уже стоит ускорить сам процесс перехода? Нужно, чтобы процесс перехода занимал 20 секунд, максимум 30 секунд. Практически все граждане Абхазии, которые уже пересекли эту границу, они присутствуют во всевозможных базах данных на этой границе. Какой смысл проверять еще так долго?", - сказал Гвинджия.Нынешний режим перехода границы также мешает иностранным инвесторам, которые приезжают в Абхазию, продолжил он."В случае с российским инвестором это бывает быстрее, в случае с иностранным инвестором всегда возникает серьезная проблема. Бывало так, что люди, которые приезжали сюда для того, чтобы обсуждать инвестиции в Абхазию, проводили на границе до трех часов", - подчеркнул помощник президента.Первое заседание рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения абхазо-российской государственной границы состоялось 20 июня. В результате заседания Минтранс России заверил абхазскую сторону, что в течение двух недель будет оборудован дополнительный пункт пропуска для экскурсионных автобусов.Решение о создании рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения абхазо-российской государственной границы было принято по итогам заседания комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, которое прошло в Москве 25 мая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/pervoe-zasedanie-rabochey-gruppy-po-oblegcheniyu-perekhoda-rossiysko-abkhazskoy-granitsy-itogi-1039703342.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/aeroport-granitsa-investitsii-chto-obsudili-na-abkhazskom-forume-v-moskve-1039332845.html

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