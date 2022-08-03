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Бжания оценил российско-абхазские отношения: дружба и высокий уровень доверия
Бжания оценил российско-абхазские отношения: дружба и высокий уровень доверия
Президент Абхазии Аслан Бжания дал интервью Sputnik во время своего рабочего визита в Россию. 03.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-03T08:00+0300
2022-08-03T08:00+0300
2022-08-03T08:05+0300
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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Дружба и высокий уровень взаимного доверия, так охарактеризовал отношения между Россией и Абхазией президент республики Аслан Бжания в интервью Телеграм-каналу Sputnik Ближнее зарубежье.Глава государства напомнил, что после признания независимости Абхазии Россией была создана очень серьезная договорно-правовая база. В частности, фундаментальные договоры - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года, а также межведомственные и межправительственные соглашения.Бжания подчеркнул, что взаимодействие двух стран осуществляется по всем направлениям, в том числе в вопросах обеспечения военной и пограничной безопасности, развития экономик государств, социальной и культурной сфер.Аслан Бжания добавил, что жизнь продолжается, и появляются новые вызовы и угрозы, существуют нерешенные проблемы, которые требуют взаимных подходов."Наши отношения могут быть наполнены еще большим содержанием, здесь есть, куда расти, поэтому мы планируем наращивать совместную работу", - заверил президент Абхазии.Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл с рабочим визитом в столицу Российской Федерации в среду 27 июля. У главы государства состоялись встречи с заместителем секретаря Совета безопасности России Дмитрием Медведевым, заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком и членами правительства России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/rossiya-okazyvaet-pomosch-razvitiyu-abkhazii-i-obespecheniyu-ee-bezopasnosti-zayavil-medvedev-1040558468.html
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аслан бжания, москва, россия, политика, абхазия
Бжания оценил российско-абхазские отношения: дружба и высокий уровень доверия
08:00 03.08.2022 (обновлено: 08:05 03.08.2022)
Президент Абхазии Аслан Бжания дал интервью Sputnik во время своего рабочего визита в Россию.
СУХУМ, 3 авг – Sputnik.
Дружба и высокий уровень взаимного доверия, так охарактеризовал отношения между Россией и Абхазией президент республики Аслан Бжания в интервью Телеграм-каналу Sputnik Ближнее зарубежье
.
Глава государства напомнил, что после признания независимости Абхазии Россией была создана очень серьезная договорно-правовая база. В частности, фундаментальные договоры - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года, а также межведомственные и межправительственные соглашения.
Бжания подчеркнул, что взаимодействие двух стран осуществляется по всем направлениям, в том числе в вопросах обеспечения военной и пограничной безопасности, развития экономик государств, социальной и культурной сфер.
"Все, что происходит в современной Абхазии, во многом делается благодаря нашим договорам и тем документам, которые реализуются между нашими ведомствами", - отметил президент.
Аслан Бжания добавил, что жизнь продолжается, и появляются новые вызовы и угрозы, существуют нерешенные проблемы, которые требуют взаимных подходов.
"Наши отношения могут быть наполнены еще большим содержанием, здесь есть, куда расти, поэтому мы планируем наращивать совместную работу", - заверил президент Абхазии.
Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл с рабочим визитом в столицу Российской Федерации в среду 27 июля. У главы государства состоялись встречи с заместителем секретаря Совета безопасности России Дмитрием Медведевым, заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком и членами правительства России.