https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/bzhaniya-skhema-gazifikatsii-abkhazii-budet-gotova-do-kontsa-goda-1040674646.html

Бжания: схема газификации Абхазии будет готова до конца года

Бжания: схема газификации Абхазии будет готова до конца года

Соглашение об утверждении дорожной карты по газификации Абхазии было подписано с Российской Федерацией 10 декабря 2021 года. 03.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-03T09:35+0300

2022-08-03T09:35+0300

2022-08-03T10:47+0300

в абхазии

газ

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аслан бжания

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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Схема газификации Абхазии появится в конце 2022 года, сообщил глава республики Аслан Бжания в интервью Телеграм-каналу Sputnik Ближнее зарубежье.Бжания отметил, что Абхазия заинтересована в газификации, так как газом в стране будут пользоваться и в качестве альтернативного источника для генерации электроэнергии."Крупные инвесторы, которые планируют к нам прийти с инвестициями, связанными с туриндустрией, хотят быть уверенными, что у них не будет проблем с электричеством. Они рассматривают строительство на основе газогенерирующих станций, это серьезные вложения, но они в конечном итоге оправданы", – сказал президент.Бжания выразил надежду, что цена на газ будет такая же, как в Краснодарском крае. Он выразил уверенность, что население Абхазии примет газификацию с энтузиазмом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/ekspert-o-gazifikatsii-abkhazii-bolshoe-blago--1038769658.html

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газ, отопление, аслан бжания, абхазия, россия