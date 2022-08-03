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Бжания: схема газификации Абхазии будет готова до конца года
Бжания: схема газификации Абхазии будет готова до конца года
Соглашение об утверждении дорожной карты по газификации Абхазии было подписано с Российской Федерацией 10 декабря 2021 года. 03.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-03T09:35+0300
2022-08-03T09:35+0300
2022-08-03T10:47+0300
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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Схема газификации Абхазии появится в конце 2022 года, сообщил глава республики Аслан Бжания в интервью Телеграм-каналу Sputnik Ближнее зарубежье.Бжания отметил, что Абхазия заинтересована в газификации, так как газом в стране будут пользоваться и в качестве альтернативного источника для генерации электроэнергии."Крупные инвесторы, которые планируют к нам прийти с инвестициями, связанными с туриндустрией, хотят быть уверенными, что у них не будет проблем с электричеством. Они рассматривают строительство на основе газогенерирующих станций, это серьезные вложения, но они в конечном итоге оправданы", – сказал президент.Бжания выразил надежду, что цена на газ будет такая же, как в Краснодарском крае. Он выразил уверенность, что население Абхазии примет газификацию с энтузиазмом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/ekspert-o-gazifikatsii-abkhazii-bolshoe-blago--1038769658.html
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газ, отопление, аслан бжания, абхазия, россия
Бжания: схема газификации Абхазии будет готова до конца года
09:35 03.08.2022 (обновлено: 10:47 03.08.2022)
Соглашение об утверждении дорожной карты по газификации Абхазии было подписано с Российской Федерацией 10 декабря 2021 года.
СУХУМ, 3 авг – Sputnik.
Схема газификации Абхазии появится в конце 2022 года, сообщил глава республики Аслан Бжания в интервью Телеграм-каналу Sputnik Ближнее зарубежье
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"В прошлом году мы подписали договор на проектирование, и в конце текущего года у нас будет документ, который называется "Схема газификации Республики Абхазия". Там будут все этапы прописаны, какие объемы нужны, как это все будет доставляться, будет понятна примерная стоимость, стоимость самой газификации и так далее", – объяснил он.
Бжания отметил, что Абхазия заинтересована в газификации, так как газом в стране будут пользоваться и в качестве альтернативного источника для генерации электроэнергии.
"Крупные инвесторы, которые планируют к нам прийти с инвестициями, связанными с туриндустрией, хотят быть уверенными, что у них не будет проблем с электричеством. Они рассматривают строительство на основе газогенерирующих станций, это серьезные вложения, но они в конечном итоге оправданы", – сказал президент.
Бжания выразил надежду, что цена на газ будет такая же, как в Краснодарском крае. Он выразил уверенность, что население Абхазии примет газификацию с энтузиазмом.