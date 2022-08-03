https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/konstitutsionnyy-sud-vernul-v-parlament-zapros-po-gosdache-pitsunda-1040692012.html

Конституционный суд вернул в Парламент запрос по госдаче "Пицунда"

Конституционный суд вернул в Парламент запрос по госдаче "Пицунда"

Соглашение о передаче России имущественного комплекса госдачи "Пицунда" было подписано в январе 2022 года. В июле документ появился в абхазском сегменте... 03.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Конституционный суд Абхазии вернул в Парламент запрос и материалы по Соглашению о передаче госдачи "Пицунда" России, поступившие 1 августа. Согласно определению и.о. руководителя Аппарата КС, который сослался на Кодекс о конституционной юрисдикции, заявитель в обращении должен привести свою позицию по поставленному вопросу и дать ее правовое обоснование. К тому же, в запросе Парламента не указаны положения, которые противоречили бы Конституции Абхазии. Заявитель имеет право в течение трех дней обжаловать возвращение запроса, а также вновь направить обращение в Конституционный суд после устранения перечисленных недостатков.Межправительственное соглашение о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования было подписано 19 января 2022 года в года в Москве в трех экземплярах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/shurgalin-prokommentiroval-soglashenie-o-peredache-gosdachi-pitsunda-rossii-1040525793.html

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