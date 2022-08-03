https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/nashestvie-vrediteley-chto-meshaet-vyraschivaniyu-kukuruzy-v-abkhazii-1040689237.html

Нашествие вредителей: что мешает выращиванию кукурузы в Абхазии

Нашествие вредителей: что мешает выращиванию кукурузы в Абхазии

По прогнозам Минсельхоза Абхазии, ожидаемые объемы урожая кукурузы в 2022 году превышают 20 тысяч тонн. 03.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-03T17:38+0300

2022-08-03T17:38+0300

2022-08-03T18:13+0300

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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. В Абхазии есть проблема с выращиванием кукурузы, связана она с нашествием вредителей, сказал в интервью радио Sputnik начальник службы защиты растений Минсельхоза Владимир Герия."Такая ситуация была и в прошлом году. И в этом году мы констатируем большие потери. Дело в том, что эти вредители присутствуют на посевах кукурузы и не только кукурузы, они вредят томату, перцу. Это аборигенные вредители, они не завезенные, в отличие от других, известны с конца XIX века – это хлопковая совка и кукурузный стеблевой мотылек. Вред приносят не бабочки, не личинки, а гусеницы", – подчеркнул он.Спасти урожай кукурузы от гусениц можно химическим путем – это самый действенный путь, который приносит результат, добавил Герия.Он добавил, что Минсельхоз обеспечил лекарствами все районы, и если крестьяне обнаружили вредителя, то насаждения нужно обрабатывать.Благоприятную почву для распространения вредителя создают и погодные условия, добавил Герия. Дело в том, что гусеницы вредителя окукливаются и прячутся в верхних слоях почвы на зиму, и если нет заморозков, то вредители хорошо переносят зиму."Землю, где была поражена кукуруза нужно очистить от остатков растительности и желательно поглубже перепахать. В начале потепления бабочки откладывают яйца, одна бабочка может отложить до трех тысяч яиц, из них выходят гусеницы. Первое поколение гусениц не страшно, они малочисленные, и нет у нас культур, которым они вредят", – сказал Герия.По его словам, с первого до третьего поколения вредители поедают листву, вредят соцветиям, а с третьего по шестое – они уже вредят початкам, прогрызают кукурузу при сахарной спелости. При необходимости проведения обработки кукурузы крестьяне могут обращаться в местные администрации, где они смогут получить лекарство для опрыскивания бесплатно, подчеркнул начальник службы защиты растений Минсельхоза.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/bolee-20-tysyach-tonn-urozhaya-kukuruzy-ozhidayut-sobrat-v-abkhazii-1040335393.html

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