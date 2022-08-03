https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/pelosi-zavershila-vizit-na-tayvan-1040684284.html
Пелоси завершила визит на Тайвань
Пелоси завершила визит на Тайвань
Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. 03.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-03T14:10+0300
2022-08-03T14:10+0300
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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Делегация США во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань, трансляцию отбытия вел тайваньский телеканал "Саньли".Визит Пелоси, вызвавший международный резонанс, длился менее суток. В среду самолет с делегацией на борту в 18:01 по местному времени (13:01 мск) вылетел из тайваньского аэропорта Суншань и направился в Южную Корею.На фоне визита на Тайвань третьего официального лица США китайская армия объявила о проведении масштабных учений с боевой стрельбой в шести акваториях вокруг острова с 4 по 7 августа.Пелоси прилетела в Тайбэй накануне вечером, в среду утром она встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/amerikanskiy-lend-liz-dlya-tayvanya-ves-mir--v-trukhu-1040672880.html
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в мире, новости, тайвань, китай, сша
Пелоси завершила визит на Тайвань
14:10 03.08.2022 (обновлено: 14:36 03.08.2022)
Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года.
СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Делегация США во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань, трансляцию отбытия вел тайваньский телеканал "Саньли".
Визит Пелоси, вызвавший международный резонанс, длился менее суток. В среду самолет с делегацией на борту в 18:01 по местному времени (13:01 мск) вылетел из тайваньского аэропорта Суншань и направился в Южную Корею.
На фоне визита на Тайвань третьего официального лица США китайская армия объявила о проведении масштабных учений с боевой стрельбой в шести акваториях вокруг острова с 4 по 7 августа.
Пелоси прилетела в Тайбэй накануне вечером, в среду утром она встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.