https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/pelosi-zavershila-vizit-na-tayvan-1040684284.html

Пелоси завершила визит на Тайвань

Пелоси завершила визит на Тайвань

Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. 03.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-03T14:10+0300

2022-08-03T14:10+0300

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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Делегация США во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань, трансляцию отбытия вел тайваньский телеканал "Саньли".Визит Пелоси, вызвавший международный резонанс, длился менее суток. В среду самолет с делегацией на борту в 18:01 по местному времени (13:01 мск) вылетел из тайваньского аэропорта Суншань и направился в Южную Корею.На фоне визита на Тайвань третьего официального лица США китайская армия объявила о проведении масштабных учений с боевой стрельбой в шести акваториях вокруг острова с 4 по 7 августа.Пелоси прилетела в Тайбэй накануне вечером, в среду утром она встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/amerikanskiy-lend-liz-dlya-tayvanya-ves-mir--v-trukhu-1040672880.html

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