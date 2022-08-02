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Американский ленд-лиз для Тайваня: весь мир – в труху

Американский ленд-лиз для Тайваня: весь мир – в труху

2 августа весь мир следил за визитом Нэнси Пелоси на Тайвань, остров, который Китай считает частью территории страны. 02.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-02T21:12+0300

2022-08-02T21:12+0300

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Визит на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в театрализованной системе американской "гегемонии" находится ближе к ядерным грибам над Хиросимой и Нагасаки, нежели к ответственной государственной дипломатии и мирному решению сложных международных (территориальных) проблем, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Спецборт с американской делегацией из шести человек во главе с Нэнси Пелоси ожидают на острове Тайвань 2 августа около 18 часов по московскому времени.Провинция Тайвань – законная и неотъемлемая часть КНР, островная "государственность" не представлена в ООН, признана 15 всего странами мира, и среди них нет Соединенных Штатов. Сегодняшний визит третьего по значимости чиновника в госструктуре США Нэнси Пелоси на суверенную территорию Китая выглядит столь же провокационным, как проект американского ленд-лиза для Тайбэя или заявление американского президента Джо Байдена 23 мая о готовности армии США защищать Тайвань в случае вторжения Китая. Создается впечатление, что Пелоси летит с единственной целью "поджечь остров".Вашингтон маниакально стремится к Третьей мировой войне, а для начала пытается "украинизировать" Тайвань и получить дивиденды от прокси-участия в вооруженном конфликте Пекина и Тайбэя. США декларируют приверженность политике "одного Китая", и вместе с тем активно вооружают островитян – с учетом опыта поставок киевскому режиму в ходе российской СВО. Вашингтон обещает Тайваню истребители F-16, реактивные системы залпового огня, противокорабельные ракеты, и данные военной разведки.Такая форма взаимодействия с Китаем может привести к непредсказуемым последствиям для Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной Америки. Однако Вашингтон рассматривает конфронтацию с Пекином на Тайване (или с Москвой на Украине) как "точку опоры" в борьбе "демократии" с "авторитаризмом", для самоутверждения в прежней роли "гегемона". Ради "великой цели" вместе с Пелоси не жалко отправить весь мир – в труху.Китайские предупрежденияПекин надеется на лучшее, но готовится к худшему сценарию. Китайский лидер Си Цзиньпин сделал "воссоединение" с островом Тайвань краеугольным камнем своего правления, и в недавнем телефонном разговоре с президентом США Джозефом Байденом заявил: "Те, кто играют с огнем, погибнут о него". Это прямая угроза ответить на провокации силой.На фоне азиатского турне спикера палаты представителей Нэнси Пелоси близ Тайваня образовалась значительная группировка ВМС США – несколько авианосцев, десятки кораблей сопровождения, сотни самолетов, включая F-35B Lightning II. Неслучайно МИД КНР подчеркнул, что США перешли рамки дозволенного, сепаратисты и их пособники будут лишены малейших шансов на независимость Тайваня.Два китайских авианосца вышли в море, "для учений" на 5 суток закрыт новый район в Южно-Китайском море. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) нарастила силы на юго-востоке страны, на авиабазе Лунтянь в 125 км от берега Тайваня прогревают двигатели истребители J-11 и J-16, а также приобретенные у России Су-27. На побережье развернуты противокорабельные комплексы наземного базирования с гиперзвуковыми ракетами DF-17 – "Убийцы авианосцев". На пляжах ближайшей к Тайваню провинции Фуцзянь (на удалении около 130 км) в большом количестве сосредоточены военнослужащие и боевая техника НОАК.Ранее вооруженные силы Китая провели серию маневров в морской акватории близ острова Тайвань в качестве "серьезного предостережения". Китайские самолеты в Южно-Китайском море отработали удары гиперзвуковыми ракетами дальностью до 1500 км по американскому авианосцу Theodore Roosevelt.Двухмиллионная НОАК, первые в мире по количеству кораблей ВМС и третьи в мире по количеству самолетов и вертолетов ВВС Китая несопоставимы с силами Тайбэя. Войска островитян насчитывают около 300 тысяч человек, обученных и вооруженных по стандартам Пентагона.Континентальную армию КНР на Тайване могут встретить 480 американских танков, 2000 БТР, 600 САУ и 1400 буксируемых орудий, 69 ударных вертолетов АН-64Е "Апач" и АН-1W "Кобра", 175 многоцелевых вертолетов, ЗРК "Пэтриот" и другие комплексы, включая "Стингер". Имеются также американские истребители F-16 Fighting Falcon, беспилотники и противокорабельные ракеты собственного производства.Сухопутные силы Тайбэя – это 35 бригад, из которых 25 – пехотные, пять – танковые, три – механизированные. В ВВС служат 90 тысяч, в ВМФ – 32,5 тысячи человек. Кроме того, вблизи острова Тайвань воздушное пространство сегодня патрулируют самолеты-разведчики ВВС США (вспоминаем Украину). В ситуации военного конфликта Пекина и Тайбэя (с ленд-лизом Вашингтона) вероятна спецоперация НОАК протяженностью несколько месяцев (сложная логистика, Тайваньский пролив в самом узком месте – 130 км). Сопутствующие американские санкции и торможение экономики КНР – гарантированы. Выбор непростой.Американская сторона считает, что в ходе визита Пелоси "будет больше шума, чем ярости", риторика КНР является "стандартной платой за проезд", опасную реакцию не обещает. И все же визит Пелоси выглядит нестандартным, напоминает военную спецоперацию и даже откровенную месть "гегемона" за стратегический союз Китая с Россией.Ранее борт с американской делегацией "путал следы" на карте, и утром 2 августа приземлился в Малайзии (до Тайваня – 3000 км). Сюда же прибыл второй правительственный самолет США – для сопровождения Пелоси на Тайвань или для замены спецборта. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американские войска обеспечат безопасность и поддержку, которые могут потребоваться спикеру на маршруте, то есть и на территории КНР (вспоминаем сбитый в 2001 году над китайским островом Хайнань самолет-разведчик ВМС США).Провокационный визит Нэнси Пелоси на Тайвань 2 августа, "оговорки по Байдену" и проект ленд-лиза для сепаратистов Тайбэя – составляющие акта агрессии США в отношении КНР, порог Третьей мировой – это понятно даже американцам.Европейские союзники Пентагона также обеспокоены вероятным жестким ответом Китая, переключением внимания США на Тайвань, оттеснением Украины на периферию мировых событий. Весы истории колеблются.И хуже всего, что застарелая американская агрессия – не эмоциональная реакция очень пожилых руководителей США на некие "обиды" от Китая (или России), а строго выверенный государственный курс в пропасть. Так, экс-министр обороны Марк Эспер после встречи с высшим руководством в Тайбэе заявил, что Соединенным Штатам следует полностью отказаться от политики "одного Китая", прояснить отношения с Тайванем в области безопасности: "Политике одного Китая исполнилось 50 лет, и я думаю, что она исчерпала себя". Очевидно государственная ответственность в Вашингтоне начинается там, где кончается американская безнаказанность.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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авторы, колумнисты, тайвань, мнение, китай, сша