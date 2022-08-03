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Президент Абхазии: идет работа над соглашениями с ДНР и ЛНР

Президент Абхазии: идет работа над соглашениями с ДНР и ЛНР

Абхазия признала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик 25 февраля 2022 года. 03.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-03T10:35+0300

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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Идет работа над соглашениями Абхазии с Луганской и Донецкой Народными Республиками, заявил в интервью Телеграм-каналу Sputnik Ближнее зарубежье президент Аслан Бжания.Бжания добавил, что речь идет о взаимовыгодном экономическом сотрудничестве, вопросах, связанных с обеспечением безопасности, сотрудничестве в сфере культуры и других направлениях."Сейчас самая главная задача, чтобы в этих республиках наступил твердый, обеспеченный вооруженными силами мир, а потом – процессы созидания. Поэтому, я думаю, эти соглашения чуть позже у нас будут в обязательном порядке подписаны, а впоследствии реализованы", – отметил глава государства.Об отделении от Украины Донецкой и Луганской Народных Республик было объявлено в 2014 году. 21 февраля 2022 года их суверенитет признала Россия, 25 февраля – Абхазия. Кроме того, Сирия поддержала стремление ДНР и ЛНР к обретению независимости.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/bzhaniya-obyasnil-pochemu-abkhaziya-podderzhala-deystviya-rossii-v-donbasse-1040674343.html

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