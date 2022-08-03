https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/bzhaniya-obyasnil-pochemu-abkhaziya-podderzhala-deystviya-rossii-v-donbasse-1040674343.html

Бжания объяснил, почему Абхазия поддержала действия России в Донбассе

Бжания объяснил, почему Абхазия поддержала действия России в Донбассе

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. 03.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-03T08:25+0300

2022-08-03T08:25+0300

2022-08-03T10:24+0300

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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью Телеграм-каналу Sputnik Ближнее зарубежье рассказал, почему многие добровольцы из Абхазии принимают участие в специальной военной операции по защите Донбасса."Потому что организаторы этих процессов имеют далеко идущие планы, конечный итог – это расчленить российское государство, развалить его, иначе невозможно объяснить, почему военный блок НАТО с каждым годом последовательно приближается к границам России", – подчеркнул Бжания.По его словам, именно поэтому добровольцы из Абхазии выступили в защиту народа Донбасса."Все это время там воюет группа из Абхазии, мы признали независимость этих республик, очень быстро попытались оказать поддержку жителям, к нам приехали дети, их было более ста человек. Мы их разместили, как мне потом рассказывали, детям понравилось здесь, я приходил к ним с супругой. Мы всегда будем оказывать поддержку (народу Донбасса – прим.), потому что относительно недавно подобное испытывал народ Абхазии", – сказал он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/po-dobroy-vole-kak-zhiteli-abkhazii-zaschischayut-donbass-1038992430.html

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