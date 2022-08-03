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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 4 августа

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 4 августа

Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг будет под влиянием юго-восточной периферии северо-западного антициклона. 03.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-03T16:51+0300

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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. В четверг, 4 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, новости, погода в абхазии, гидрометцентр