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Российский бизнес представлен в Абхазии масштабно, считает Бжания

Российский бизнес представлен в Абхазии масштабно, считает Бжания

Повышение инвестиционной привлекательности Абхазии – одно из важнейших направлений деятельности руководства страны, заявил президент республики. 03.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-03T11:15+0300

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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. На территории Абхазии, по меркам республики, российский бизнес представлен масштабно, восемь из десяти крупнейших налогоплательщиков –компании с российским капиталом, сказал в интервью Телеграм-каналу Sputnik Ближнее зарубежье президент страны Аслан Бжания.Президент привел в качестве примера самого крупного налогоплательщика топливную компанию "РН-Абхазия", которая работает в республике с 2010 года, и только в прошлом году заплатила налогов почти на полмиллиарда рублей.Глава государства напомнил, что идет работа по гармонизации законодательства двух стран, чтобы российские инвесторы чувствовали себя уверенно в Абхазии."Мы стараемся делать так, чтобы законы, которые работают в России, и наши законы соотносились, чтобы в правовом отношении российский инвестор не сталкивался с какими-то неожиданностями. В июне этого года было подписано Соглашение о взаимном признании решений судов – это тоже дополнительные гарантии сохранности инвестиций в Абхазии", – считает президент.По его словам, готовится соглашение между Абхазией и Россией, которое будет регулировать инвестиционную деятельность российских компаний в республике."Мы будем каждому инвестору помогать. Я считаю для себя, и правительство так считает, что это одно из важнейших направлений деятельности", – добавил глава государства.Кроме того, Аслан Бжания сказал, что для увеличения инвестиционной привлекательности в стране проводится большая работа в части обеспечения правопорядка, многое делается совместно с Россией.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/deputat-rasskazal-kak-usilit-garantii-i-vozmozhnosti-investorov-v-abkhazii-1039328483.html

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