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Войска России за сутки подавили два украинских взвода РСЗО "Град"
Войска России за сутки подавили два украинских взвода РСЗО "Град"
Более пяти месяцев Россия ведет спецоперацию на Украине, ее цель – защита жителей Донбасса от действий киевского режима, денацификация и демилитаризация... 03.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-03T13:11+0300
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СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Российские артиллеристы уничтожили за сутки два взвода реактивных систем залпового огня "Град", три артиллерийских взвода орудий "Мста-Б", три взвода орудий "Гвоздика" и два взвода гаубиц Д-30 в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.Также за сутки средства ПВО России сбили пять украинских беспилотников в ДНР и в Харьковской области. Помимо этого, перехвачены две баллистические ракеты "Точка-У" в Херсонской области.По сообщению ведомства, ракетными ударами воздушного базирования уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства в Львовской области.Минобороны также сообщило, что из-за больших потерь в Харьковской области командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования, переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки уничтожено три пункта управления, в том числе батальона 72-й механизированной бригады, 65-й механизированной бригады, а также живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах. Помимо этого, поражены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и хранилище топлива для военной техники в Николаевской области.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/vks-rossii-unichtozhili-okolo-250-naemnikov-iz-inostrannogo-legiona-na-ukraine-1040666950.html
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россия, украина, донбасс, новости, днр, лнр, министерство обороны рф
Войска России за сутки подавили два украинских взвода РСЗО "Град"
13:11 03.08.2022 (обновлено: 13:17 03.08.2022)
Более пяти месяцев Россия ведет спецоперацию на Украине, ее цель – защита жителей Донбасса от действий киевского режима, денацификация и демилитаризация Украины.
СУХУМ, 3 авг – Sputnik.
Российские артиллеристы уничтожили за сутки два взвода реактивных систем залпового огня "Град", три артиллерийских взвода орудий "Мста-Б", три взвода орудий "Гвоздика" и два взвода гаубиц Д-30 в ДНР. Об этом сообщает
Минобороны России.
Кроме того, ВКС России нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации подразделения 8-й аэромобильной бригады ВСУ в ДНР, в результате уничтожено более 50 националистов и шесть единиц автомобильной техники.
Также за сутки средства ПВО России сбили пять украинских беспилотников в ДНР и в Харьковской области. Помимо этого, перехвачены две баллистические ракеты "Точка-У" в Херсонской области.
По сообщению ведомства, ракетными ударами воздушного базирования уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства в Львовской области.
Минобороны также сообщило, что из-за больших потерь в Харьковской области командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования, переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки уничтожено три пункта управления, в том числе батальона 72-й механизированной бригады, 65-й механизированной бригады, а также живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах. Помимо этого, поражены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и хранилище топлива для военной техники в Николаевской области.