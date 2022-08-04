https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/blagoustroystvo-sukhumskoy-gory-budet-vklyucheno-v-investprogrammu-zayavil-bzhaniya-1040704216.html

Благоустройство Сухумской горы будет включено в Инвестпрограмму, заявил Бжания

Благоустройство Сухумской горы будет включено в Инвестпрограмму, заявил Бжания

На Сухумской горе расположен пантеон писателей и общественных деятелей, парковая зона и архитектурная достопримечательность – арка. 04.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-04T14:59+0300

2022-08-04T14:59+0300

2022-08-04T18:22+0300

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СУХУМ, 4 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Руководство Абхазии будет просить включить в Инвестпрограмму работы по благоустройству Сухумской горы, как это было сделано на примере парка Ольденбургского в Гагре. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с жителями Сухума.При этом глава государства напомнил, что Инвестпрограмма сформирована до 2025 года, поэтому объект можно будет включить уже только в последующую программу. Бжания заверил, что этот вопрос будет решен в обязательном порядке.Глава администрации Сухума Беслан Эшба рассказал, что дренажные коммуникации давно не работают, и для того, чтобы не потерять этот объект, необходимо провести научное исследование."Там были проведены определенные работы в этом году, без малого шесть миллионов рублей было направлено на восстановление дороги. Пантеоном занимаются, он будет восстановлен на уровне правительства", – сказал Эшба.Он также добавил, что администрация столицы будет искать средства для благоустройства данной территории.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/glava-sukhuma-otchitalsya-ob-ispolnenii-byudzheta-za-pervoe-polugodie-2022-goda-1040696275.html

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