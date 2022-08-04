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Благоустройство Сухумской горы будет включено в Инвестпрограмму, заявил Бжания
Благоустройство Сухумской горы будет включено в Инвестпрограмму, заявил Бжания
На Сухумской горе расположен пантеон писателей и общественных деятелей, парковая зона и архитектурная достопримечательность – арка. 04.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-04T14:59+0300
2022-08-04T14:59+0300
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СУХУМ, 4 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Руководство Абхазии будет просить включить в Инвестпрограмму работы по благоустройству Сухумской горы, как это было сделано на примере парка Ольденбургского в Гагре. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с жителями Сухума.При этом глава государства напомнил, что Инвестпрограмма сформирована до 2025 года, поэтому объект можно будет включить уже только в последующую программу. Бжания заверил, что этот вопрос будет решен в обязательном порядке.Глава администрации Сухума Беслан Эшба рассказал, что дренажные коммуникации давно не работают, и для того, чтобы не потерять этот объект, необходимо провести научное исследование."Там были проведены определенные работы в этом году, без малого шесть миллионов рублей было направлено на восстановление дороги. Пантеоном занимаются, он будет восстановлен на уровне правительства", – сказал Эшба.Он также добавил, что администрация столицы будет искать средства для благоустройства данной территории.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/glava-sukhuma-otchitalsya-ob-ispolnenii-byudzheta-za-pervoe-polugodie-2022-goda-1040696275.html
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Благоустройство Сухумской горы будет включено в Инвестпрограмму, заявил Бжания
14:59 04.08.2022 (обновлено: 18:22 04.08.2022)
На Сухумской горе расположен пантеон писателей и общественных деятелей, парковая зона и архитектурная достопримечательность – арка.
СУХУМ, 4 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Руководство Абхазии будет просить включить в Инвестпрограмму работы по благоустройству Сухумской горы, как это было сделано на примере парка Ольденбургского в Гагре. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с жителями Сухума.
При этом глава государства напомнил, что Инвестпрограмма сформирована до 2025 года, поэтому объект можно будет включить уже только в последующую программу. Бжания заверил, что этот вопрос будет решен в обязательном порядке.
"Значительная часть горы – это искусственное сооружение, она насыпная. В последнее время все проблемы стали очерчиваться, недавно часть дороги обрушилась, и ее укрепляли. Это огромные деньги, тут силами города не вытянуть, понятно, что мы хотели бы, чтобы одно из культовых мест столицы было приведено в порядок, но сказать, что в ближайшие два года мы сможем восстановить все, что там было, я думаю, будет безответственно. Все упирается, к сожалению, в наши возможности, поэтому конкретные сроки я вам назвать не смогу", – сказал Бжания.
Глава администрации Сухума Беслан Эшба рассказал, что дренажные коммуникации давно не работают, и для того, чтобы не потерять этот объект, необходимо провести научное исследование.
"Там были проведены определенные работы в этом году, без малого шесть миллионов рублей было направлено на восстановление дороги. Пантеоном занимаются, он будет восстановлен на уровне правительства", – сказал Эшба.
Он также добавил, что администрация столицы будет искать средства для благоустройства данной территории.