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Бжания: к 2025 году планируем сравняться по зарплатам с Кубанью
Бжания: к 2025 году планируем сравняться по зарплатам с Кубанью
СУХУМ, 4 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия намерена к 2025 году сравняться по средним зарплатам с Краснодарским краем, об этом заявил президент Аслан... 04.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-04T13:03+0300
2022-08-04T13:03+0300
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СУХУМ, 4 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия намерена к 2025 году сравняться по средним зарплатам с Краснодарским краем, об этом заявил президент Аслан Бжания на встрече с руководством и жителями Сухума.Речь, по его словам, идет об уровне зарплат в 35 тысяч рублей.Президент напомнил, что доходная часть государственного бюджета Абхазии формируется при значительной помощи России."Часть формируем мы, столько же - Российская Федерация. Совершенно другая картина по пенсиям, там поддержка России доминирует, этот около четырех миллиардов рублей в год", - подчеркнул он.Для того чтобы ситуация выпрямилась, необходимо восстанавливать собственные предприятия, заводы, фабрики, отметил Бжания.
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СУХУМ, 4 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия намерена к 2025 году сравняться по средним зарплатам с Краснодарским краем, об этом заявил президент Аслан Бжания на встрече с руководством и жителями Сухума.
"Есть намерение вместе с руководством России выйти к 2025 году на определенный уровень заработных плат, сравнимый со средней зарплатой в Краснодарском крае", - сказал глава государства.
Речь, по его словам, идет об уровне зарплат в 35 тысяч рублей.
Президент напомнил, что доходная часть государственного бюджета Абхазии
формируется при значительной помощи России.
"Часть формируем мы, столько же - Российская Федерация. Совершенно другая картина по пенсиям, там поддержка России доминирует, этот около четырех миллиардов рублей в год", - подчеркнул он.
Для того чтобы ситуация выпрямилась, необходимо восстанавливать собственные предприятия, заводы, фабрики, отметил Бжания.