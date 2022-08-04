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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/kriptofermu-obnaruzhili-na-zapravke-v-ochamchyrskom-rayone-1040720541.html
Криптоферму обнаружили на заправке в Очамчырском районе
Криптоферму обнаружили на заправке в Очамчырском районе
Майнинг запрещен на территории Абхазии в связи с дефицитом электроэнергии и изношенностью инфраструктуры. 04.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-04T23:00+0300
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СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Сотрудники милиции совместно с СОБР и Госстандартом обнаружили майнинг-ферму в селе Баслаху Очамчырского района, сообщает МВД Абхазии.⠀ Оборудование было установлено на территории заправки. На момент прихода опергруппы на АЗС работало 37 аппаратов общей мощностью 163 кВт. ⠀ На владельца криптофермы Дато Зарандия составили протокол за незаконное подключения к электросетям и использование энергии для добычи криптовалют.Изъятое оборудование направлено на спецсклад.
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майнинг в абхазии, абхазия, новости

Криптоферму обнаружили на заправке в Очамчырском районе

23:00 04.08.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМайнинг криптовалют
Майнинг криптовалют - Sputnik Абхазия, 1920, 04.08.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Майнинг запрещен на территории Абхазии в связи с дефицитом электроэнергии и изношенностью инфраструктуры.
СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Сотрудники милиции совместно с СОБР и Госстандартом обнаружили майнинг-ферму в селе Баслаху Очамчырского района, сообщает МВД Абхазии.⠀
Оборудование было установлено на территории заправки. На момент прихода опергруппы на АЗС работало 37 аппаратов общей мощностью 163 кВт. ⠀
На владельца криптофермы Дато Зарандия составили протокол за незаконное подключения к электросетям и использование энергии для добычи криптовалют.
Изъятое оборудование направлено на спецсклад.
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