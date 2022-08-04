https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/kriptofermu-obnaruzhili-na-zapravke-v-ochamchyrskom-rayone-1040720541.html

Криптоферму обнаружили на заправке в Очамчырском районе

Криптоферму обнаружили на заправке в Очамчырском районе

Майнинг запрещен на территории Абхазии в связи с дефицитом электроэнергии и изношенностью инфраструктуры. 04.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-04T23:00+0300

2022-08-04T23:00+0300

2022-08-04T23:00+0300

в абхазии

майнинг в абхазии

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СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Сотрудники милиции совместно с СОБР и Госстандартом обнаружили майнинг-ферму в селе Баслаху Очамчырского района, сообщает МВД Абхазии.⠀ Оборудование было установлено на территории заправки. На момент прихода опергруппы на АЗС работало 37 аппаратов общей мощностью 163 кВт. ⠀ На владельца криптофермы Дато Зарандия составили протокол за незаконное подключения к электросетям и использование энергии для добычи криптовалют.Изъятое оборудование направлено на спецсклад.

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майнинг в абхазии, абхазия, новости