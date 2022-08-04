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Масаши исполнил: как в Японии прозвучала абхазская "Шьышь нани"
Масаши исполнил: как в Японии прозвучала абхазская "Шьышь нани"
Японский оперный певец Масаши Тсудзи исполнил абхазскую песню "Шьышь нани" на слова народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба. Эта колыбельная стала символом... 04.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-04T20:55+0300
2022-08-04T20:57+0300
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О том, как японский исполнитель впервые услышал колыбельную махаджиров, почему он решил включить ее в свою концертную программу и как учился петь на абхазском, читайте в материале Sputnik.SputnikМасаши Тсудзи - молодой оперный исполнитель. В основном он выступает с концертами в Германии и Японии. Казалось бы, где Масаши мог услышать абхазскую песню.Но несколько лет назад оперная дива из Абхазии Хибла Герзмава выпустила в Японии диск, в котором была абхазская "Шьышь нани". Именно этот диск попался Масаши. Песня тронула японского исполнителя до глубины души, и он решил узнать ее историю."Масаши очень понравилась песня, он захотел включить ее в свою программу. Он очень любознательный, начал искать историю песни. Так он наткнулся на роман Баграта Шинкуба "Последний из ушедших". Как известно, роман переведен на многие языки мира, в том числе и на японский. Масаши прочитал эту книгу и очень проникся темой махаджирства и еще больше полюбил эту песню", - рассказывает соотечественница, проживающая в Германии, композитор Хибла Амичба.После того, как Масаши решил включить песню в свою программу, он обратился к английскому профессору, кавказоведу, почетному гражданину Абхазии Джорджу Хьюитту с просьбой найти человека в Германии, который помог бы выучить песню на абхазском. Так ученый свел Масаши с Хиблой Амичба.Абхазского композитора удивило то, что Масаши проделал такой путь, для того чтобы исполнить одну песню. По ее мнению, за такой подход к своему делу исполнитель достоин уважения."Я считаю, что это правильный подход. Когда планируешь исполнить что-то, нужно знать историю. Я пригласила его в Абхазию. Он очень обрадовался этому приглашению. Если бы мы смогли организовать концерт в Абхазии, то он бы согласился. Он готов приехать в республику, он уже смотрел фотографии Абхазии по интернету. Страна ему очень понравилась", - добавила Амичба.Культовое стихотворение Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба "Колыбельная махаджиров" (Амҳаџьырқәа ргарашәа" - прим.) легла в основу песни "Шьышь-нани". Композиция стала символом трагедии горских народов, насильственно выселенных с родных земель в годы Кавказской войны.
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Масаши исполнил: как в Японии прозвучала абхазская "Шьышь нани"

20:55 04.08.2022 (обновлено: 20:57 04.08.2022)
© Foto / из соцсетей Masashi Tsuji Оперный певец Масаши Тсудзи
Оперный певец Масаши Тсудзи - Sputnik Абхазия, 1920, 04.08.2022
© Foto / из соцсетей Masashi Tsuji
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Японский оперный певец Масаши Тсудзи исполнил абхазскую песню "Шьышь нани" на слова народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба. Эта колыбельная стала символом трагедии народа и его насильственного переселения с родных земель в годы Кавказской войны.
О том, как японский исполнитель впервые услышал колыбельную махаджиров, почему он решил включить ее в свою концертную программу и как учился петь на абхазском, читайте в материале Sputnik.
Sputnik
Масаши Тсудзи - молодой оперный исполнитель. В основном он выступает с концертами в Германии и Японии. Казалось бы, где Масаши мог услышать абхазскую песню.
Но несколько лет назад оперная дива из Абхазии Хибла Герзмава выпустила в Японии диск, в котором была абхазская "Шьышь нани". Именно этот диск попался Масаши. Песня тронула японского исполнителя до глубины души, и он решил узнать ее историю.
"Масаши очень понравилась песня, он захотел включить ее в свою программу. Он очень любознательный, начал искать историю песни. Так он наткнулся на роман Баграта Шинкуба "Последний из ушедших". Как известно, роман переведен на многие языки мира, в том числе и на японский. Масаши прочитал эту книгу и очень проникся темой махаджирства и еще больше полюбил эту песню", - рассказывает соотечественница, проживающая в Германии, композитор Хибла Амичба.
© Foto / из соцсетей Masashi Tsuji Оперный певец Масаши Тсудзи
Оперный певец Масаши Тсудзи - Sputnik Абхазия, 1920, 04.08.2022
Оперный певец Масаши Тсудзи
© Foto / из соцсетей Masashi Tsuji
После того, как Масаши решил включить песню в свою программу, он обратился к английскому профессору, кавказоведу, почетному гражданину Абхазии Джорджу Хьюитту с просьбой найти человека в Германии, который помог бы выучить песню на абхазском. Так ученый свел Масаши с Хиблой Амичба.
"Словом, благодаря Джорджу Хьюитту мы встретились с Масаши в Берлине. При встрече я хотела вкратце рассказать историю возникновения песни, но он меня прервал и сказал, что уже все знает. Он сообщил и про диск, и про книгу "Последний из ушедших". Теперь он хотел, насколько это возможно чисто и близко к оригиналу, спеть эту песню. Я ему помогла выучить текст на абхазском. Честно говоря, он проделал большой труд, чтобы на абхазском выучить песню. В конце он мне два-три раза прочитал и сказал: "Теперь я готов спеть эту песню на концерте". После концерта я спросила, как все прошло. Масаши ответил, что песня вызвала оцепенение и восторг у публики", - поделилась Амичба.
Абхазского композитора удивило то, что Масаши проделал такой путь, для того чтобы исполнить одну песню. По ее мнению, за такой подход к своему делу исполнитель достоин уважения.
"Я считаю, что это правильный подход. Когда планируешь исполнить что-то, нужно знать историю. Я пригласила его в Абхазию. Он очень обрадовался этому приглашению. Если бы мы смогли организовать концерт в Абхазии, то он бы согласился. Он готов приехать в республику, он уже смотрел фотографии Абхазии по интернету. Страна ему очень понравилась", - добавила Амичба.
© Foto / Хибла Амичба Оперный певец Масаши Тсудзи
Оперный певец Масаши Тсудзи - Sputnik Абхазия
1/2
© Foto / Хибла Амичба
Оперный певец Масаши Тсудзи
© Foto / Хибла Амичба Оперный певец Масаши Тсудзи
Оперный певец Масаши Тсудзи - Sputnik Абхазия
2/2
© Foto / Хибла Амичба
Оперный певец Масаши Тсудзи
1/2
© Foto / Хибла Амичба
Оперный певец Масаши Тсудзи
2/2
© Foto / Хибла Амичба
Оперный певец Масаши Тсудзи
Культовое стихотворение Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба "Колыбельная махаджиров" (Амҳаџьырқәа ргарашәа" - прим.) легла в основу песни "Шьышь-нани". Композиция стала символом трагедии горских народов, насильственно выселенных с родных земель в годы Кавказской войны.
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