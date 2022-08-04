https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/masashi-ispolnil-kak-v-yaponii-prozvuchala-abkhazskaya-shysh-nani-1040719440.html

Масаши исполнил: как в Японии прозвучала абхазская "Шьышь нани"

Масаши исполнил: как в Японии прозвучала абхазская "Шьышь нани"

Японский оперный певец Масаши Тсудзи исполнил абхазскую песню "Шьышь нани" на слова народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба. Эта колыбельная стала символом... 04.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-04T20:55+0300

2022-08-04T20:55+0300

2022-08-04T20:57+0300

в мире

культура

япония

новости

артисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/04/1040715299_0:0:683:384_1920x0_80_0_0_6c335a6108b1640ad0f6a2b7d529cda3.jpg

О том, как японский исполнитель впервые услышал колыбельную махаджиров, почему он решил включить ее в свою концертную программу и как учился петь на абхазском, читайте в материале Sputnik.SputnikМасаши Тсудзи - молодой оперный исполнитель. В основном он выступает с концертами в Германии и Японии. Казалось бы, где Масаши мог услышать абхазскую песню.Но несколько лет назад оперная дива из Абхазии Хибла Герзмава выпустила в Японии диск, в котором была абхазская "Шьышь нани". Именно этот диск попался Масаши. Песня тронула японского исполнителя до глубины души, и он решил узнать ее историю."Масаши очень понравилась песня, он захотел включить ее в свою программу. Он очень любознательный, начал искать историю песни. Так он наткнулся на роман Баграта Шинкуба "Последний из ушедших". Как известно, роман переведен на многие языки мира, в том числе и на японский. Масаши прочитал эту книгу и очень проникся темой махаджирства и еще больше полюбил эту песню", - рассказывает соотечественница, проживающая в Германии, композитор Хибла Амичба.После того, как Масаши решил включить песню в свою программу, он обратился к английскому профессору, кавказоведу, почетному гражданину Абхазии Джорджу Хьюитту с просьбой найти человека в Германии, который помог бы выучить песню на абхазском. Так ученый свел Масаши с Хиблой Амичба.Абхазского композитора удивило то, что Масаши проделал такой путь, для того чтобы исполнить одну песню. По ее мнению, за такой подход к своему делу исполнитель достоин уважения."Я считаю, что это правильный подход. Когда планируешь исполнить что-то, нужно знать историю. Я пригласила его в Абхазию. Он очень обрадовался этому приглашению. Если бы мы смогли организовать концерт в Абхазии, то он бы согласился. Он готов приехать в республику, он уже смотрел фотографии Абхазии по интернету. Страна ему очень понравилась", - добавила Амичба.Культовое стихотворение Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба "Колыбельная махаджиров" (Амҳаџьырқәа ргарашәа" - прим.) легла в основу песни "Шьышь-нани". Композиция стала символом трагедии горских народов, насильственно выселенных с родных земель в годы Кавказской войны.

япония

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, культура, япония, новости, артисты