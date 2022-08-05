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Восточные нотки: японский певец спел "Шьышь-нани" на абхазском

Восточные нотки: японский певец спел "Шьышь-нани" на абхазском

Песня "Шьышь-нани", слова к которой написал абхазский поэт Баграт Шинкуба, стала символом трагедии абхазского народа, связанной с насильственным переселением... 05.08.2022, Sputnik Абхазия

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Японский оперный певец Масаши Тсудзи, выступающий в Германии и Японии, узнал об абхазской колыбельной благодаря диску Хиблы Герзмава. Песня тронула его до глубины души, и он решил узнать ее историю.Певец прочитал роман Баграта Шинкуба "Последний из ушедших", и, вдохновившись еще больше, обратился к английскому профессору, кавказоведу, почетному гражданину Абхазии Джорджу Хьюитту с просьбой найти человека в Германии, который помог бы выучить песню на абхазском.Для того, чтобы выучить песню на незнакомом языке, японец приложил немало усилий. Подробнее о том, какой путь проделал оперный певец для того, чтобы прикоснуться к абхазской культуре, читайте в материале Sputnik.

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